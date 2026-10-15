León vs América: previa, predicciones y alineaciones

Duelo de dos equipos que están enrachados. El Club América es líder de la clasificación a pesar de tener un juego menos disputado y el Club León es quinto lugar; por lo que en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Bajío.

De esa manera, les compartimos la información más importante acerca de este compromiso que se disputará en casa del conjunto esmeralda.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de las Águilas es el favorito dado lo que ha demostrado en las primeras 10 fechas que ha disputado en el segundo semestre, será un juego muy interesante.

De esa manera, vamos con el triunfo de las Águilas por al menos por una anotación siendo visitantes en Guanajuato.

León 1-2 América

¿A qué hora se juega el León vs América?

Ciudad : León

: León Estadio : León

: León Fecha : sábado 17 de octubre

: sábado 17 de octubre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

El Estadio León será la sede | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el León vs América (últimos cinco enfrentamientos)

León : 1

: 1 Empate : 2

: 2 América: 2

Último partido entre ambos: 06/09/26 - León 1-0 América - Leagues Cup 2026

Últimos 5 partidos

León América Puebla 1-1 León América 1-1 Monterrey León 2-1 Juárez Necaxa 2-4 América Querétaro 1.1 León América 2-2 Chivas León 2-0 San Luis Cruz Azul 4-3 América Pumas 3-1 León León 1-0 América

¿Cómo ver el León vs América por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision y ViX México FOX One

Últimas noticias de León

Óscar García es el portero titular de León | Jam Media/GettyImages

Óscar García volverá a la titularidad, Javier Gandolfi señaló que García venía de pasar varios días con la selección, sin competencia regular, por lo que decidió darle continuidad a Martínez y a Jesús Lara durante el encuentro ante Puebla.

Sin embargo, Gandolfi fue claro respecto al panorama para el siguiente compromiso, en el que León enfrentará a Juárez.

“El siguiente partido seguramente, después de una semana de entrenabilidad que esté mejor, va a atajar”, señaló al referirse a García.

La posible alineación de León (4-2-3-1): Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Salvador Reyes; José Rodríguez; Edgar Guerra, Aldair Larra, Fernando Beltrán, Ismael Díaz; Diber Cambindo.

Últimas noticias de América

110 años construyendo grandeza, escribiendo un legado sin igual. 💙🦅💛#110AñosDeAmérica pic.twitter.com/YkUruIQqGv — Club América (@ClubAmerica) October 12, 2026

El lunes 12 de octubre el equipo más ganador de la Liga MX, el Club América, celebró su aniversario 110 y lo hace como líder general del Apertura 2026 y con un partido pendiente.

Su nombre viene, precisamente, por el día en el cual es fundado. El nombre de América nació, según la página del propio club, en la colonia Condesa por el acontecimiento antes mencionado en 1916.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Dadogerto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Erick Sánchez, Israel Reyes; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga; Brian Rodríguez; Henry Martín.

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