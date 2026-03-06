Lesionados y sancionados de Cruz Azul para enfrentarse al San Luis

El Cruz Azul tiene una cita frente al Atlético de San Luis este sábado 7 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc, ahí buscarán su sexto triunfo consecutivo en este Clausura 2026 de la Liga MX y todo apunta a que recuperarán piezas claves para encarar este duelo que podría mantenerlos en la cima de la clasificación general.

Los últimos enfrentamientos entre cementeros y purépechas nos han regalado una buena cantidad de goles, de hecho en los pasados cinco duelos, se han convertido 16 anotaciones entre ambos, dejando un saldo de cuatro victorias para la Máquina Celeste y uno para los Rojiblancos.

Lesionados de Cruz Azul para enfrentarse al San Luis

Este 3 de marzo las Fuerzas Básicas del Cruz Azul sostuvieron su partido de la Jornada 9 contra Santos Laguna en Torreón, el marcador terminó dos por cero en favor de los celestes, pero lo verdaderamente trescendente fue que Kevin Mier vio minutos con la Sub21 en lo que podría ser el inicio de su retorno a las canchas de primera división.

El guardameta colombiano regresó oficialmente a la competencia después de dejar atrás la fractura de tibia que sufrió en la jornada 17 del torneo anterior, durante el partido frente a Pumas. Es así que podría ser elegible para el duelo contra San Luis o simplemente volver a la banca, por lo que solo restaría recuperar a Chiquete Orozco para que los cementeros tengan plantilla completa.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Jesús Orozco Chiquete Fractura de tobillo Descartado Principios de abril

Suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse al San Luis

En el rubo de los suspendidos la Máquina Celeste está viento en popa para su encuentro de la siguiente fecha del certamen liguero, ya que de momento no cuenta con jugadores suspendidos, pero hay uno que está en la línea y que de ver una tarjeta amarilla más, podría irse un partido fuera.

Agustín Palavecino es ese hombre que hasta el momento ha visto cuatro cartones amarillos en las nueve jornadas disputadas hasta el momento. La primera fue contra el Atlas en la J2, luego en la séptima fecha contra Chivas, una más contra los Rayados del Monterrey una semana más tarde y la última contra Santos.

