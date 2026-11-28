El Barcelona visita este domingo 29 de noviembre al Deportivo La Coruña en Riazor por la decimocuarta fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de Hansi Flick llega en un gran momento luego de golear 4-1 al Sabah en Bakú por la Champions League, con un doblete de Anthony Gordon y goles de Karim Adeyemi y Gabriel Jesus. En LaLiga es líder con 36 puntos, tres más que el Real Madrid, después de remontarle 3-2 al Villarreal el fin de semana pasado.

La visita a Galicia abre una semana clave, ya que el miércoles recibirá al Atlético de Madrid en el Camp Nou en un partido adelantado del campeonato.

La gran noticia para Flick es la recuperación de Lamine Yamal, que no viajó a Azerbaiyán por molestias leves en el tobillo derecho, pero que el viernes ya se entrenó con el grupo y estará disponible.

Lesionados del Barcelona vs Deportivo

Alejandro Balde es la principal duda. Titular y una de las figuras del triunfo ante Sabah, sufrió un esguince leve en el tobillo derecho. No está descartado para Riazor, pero su presencia dependerá de cómo responda en las últimas sesiones.

Rodri está cerca de volver. El mediocampista ya superó la pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió ante el Aston Villa y volvió a entrenarse con el grupo después de casi un mes fuera. El propio jugador se muestra optimista sobre su regreso, aunque no se espera que sea titular y el cuerpo técnico pretende darle minutos de forma progresiva desde el banco.

Rodri | Soccrates Images/GettyImages

Andreas Christensen es el caso más incierto. El central danés se perdió los partidos ante el Villarreal y el Sabah por una molestia en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió en un entrenamiento. Aunque mostró una evolución favorable en los últimos días, su recuperación se demoró más de lo previsto y el club no quiere apurar los plazos por sus problemas físicos anteriores, por lo que lo más probable es que no viaje a La Coruña.

A estas dudas se suman las bajas de larga duración. Xavi Espart sigue recuperándose de la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió en el Clásico y no volverá hasta mediados de diciembre, mientras que Roony Bardghji continúa con la rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior. Ninguno de los dos volvió todavía a entrenarse con el grupo. Jules Koundé, que fue titular ante el Sabah, está disponible.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Alejandro Balde Esguince leve en el tobillo derecho En duda Podría estar en Riazor Rodri Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha En duda Podría estar en Riazor Andreas Christensen Molestias en el sóleo de la pierna izquierda En duda Principios de diciembre Xavi Espart Lesión en la sindesmosis del tobillo derecho Descartado Mediados de diciembre Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado anterior Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Deportivo

Fermín López no podrá jugar en Riazor. El mediocampista fue expulsado en la remontada ante el Villarreal por protestar al cuarto árbitro, y el Comité de Disciplina lo sancionó con dos partidos de LaLiga. También se perderá el duelo ante el Atlético de Madrid del miércoles, aunque el Barcelona anunció que apelará.

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