Lesionados y sancionados del Inter Miami para enfrentarse al Nashville

Esta semana arrancan los playoffs de la Major League Soccer con la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 entre el Inter Miami CF y Nashville SC.

El conjunto de Fort Lauderdale se metió como tercer lugar de la Conferencia Este y el cuadro de Tennessee lo hizo en el sexto sitio. De hecho, ambos clubes vienen de enfrentarse en el Decisión Day (última jornada de la temporada regular) y el cuadro de Javier Mascherano goleó a domicilio 2-5 a los pupilos de B. J. Callaghan.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto de las garzas para este partido.

Lesionados de Inter Miami para enfrentarse a Nashville

El cuadro rosado tiene a dos jugadores que han vuelto al trabajo de cancha y que prácticamente no han tenido muchos minutos en la presente temporada, sin embargo, el delantero colombiano Allen Obando sigue con un problema muscular, termina su cesión a final de la temporada y lo más probable es que regrese a su club.

En el caso de David Ruiz, se prevé su regresó a principios de noviembre pese a estar en los entrenamientos, luego de haberse lesionado con selección a final del mes de septiembre y el jugador hondureño fue recientemente renovado, firmó hasta la temporada 2028 de la MLS, con una opción para 2029.

El juvenil argentino Santiago Morales tuvo una lesión de rodilla y su recuperación se estima hasta el mes de diciembre. El dominicano Israel Boatwright tuvo una rotura de ligamento cruzado y su retorno será hasta el próximo año.

Sancionados de Inter Miami para enfrentarse a Nashville

Miami no tiene a ningún jugador sancionado | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El conjunto entrenado por Javier Mascherano no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro amarillo por motivos de sanción.