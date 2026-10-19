Lesionados y sancionados del partido entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona
El París Saint-Germain recibirá al FC Barcelona este martes en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.
Ambos equipos llegan con aspiraciones de pelear por el título europeo, pero deberán afrontar el compromiso con varias ausencias que afectan especialmente a sus respectivas defensas y obligarán a sus entrenadores a modificar sus planes.
El conjunto de Luis Enrique buscará aprovechar la localía para imponerse ante el equipo azulgrana, que llega en buena formar después de vencer por 5-2 al Real Betis en LaLiga y de vencer por 4-1 al Galatasaray en la segunda fecha de la competencia europea.
Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar con dos defensores importantes, mientras que el PSG también pierde efectivos por problemas físicos.
Lesionados del PSG vs Barcelona
La ausencia de Nuno Mendes representa un contratiempo para el técnico español, ya que el lateral sufrió una lesión en el muslo izquierdo durante el encuentro de Ligue 1 frente al Estrasburgo y estará fuera durante varias semanas.
Senny Mayulu también atraviesa una lesión muscular en el muslo y su regreso está previsto para finales de octubre de 2026. A ellos se suma Alessandro Longoni, quien sufrió un golpe en el muslo y retomó los entrenamientos individuales.
Warren Zaïre-Emery también se encuentra en recuperación por un problema muscular, por lo que su disponibilidad deberá confirmarse antes del encuentro.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Nuno Mendes
Lesión en el muslo
Descartado
Incierta
Senny Mayulu
Lesión en el muslo
Descartado
Finales de octubre 2026
Alessandro Longoni
Golpe en el muslo
Descartado
Incierta
Warren Zaïre-Emery
Lesión en el muslo
En duda
Podría reaparecer
Sancionados del PSG vs Barcelona
El Paris Saint-Germain no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Barcelona.
Lesionados del Barcelona vs PSG
El Barcelona llega a París con dos ausencias sensibles en defensa: Eric García y Jules Koundé no viajaron con el equipo después de sufrir problemas físicos durante la victoria ante el Real Betis.
García padece una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho y estará fuera entre tres y cuatro semanas. Su baja supone un problema para Flick, que deberá reorganizar su línea defensiva en una semana exigente, con el enfrentamiento ante el Real Madrid previsto para el domingo.
Koundé, por su parte, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y quedó descartado para el partido europeo; su evolución también será determinante para conocer si podrá estar disponible para el Clásico.
A estas ausencias se suman Andreas Christensen, quien sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, y Roony Bardghji, cuya recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha punta a la recta final de la temporada.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Eric García
Lesión en el muslo
Descartado
Noviembre
Jules Koundé
Esguince de tobillo
Descartado
Finales de octubre 2026
Andreas Christensen
Lesión en el cuádriceps
Descartado
Mediadios de noviembre
Roony Bardghji
Rotura del ligamento cruzado
Descartado
Mayo 2027
Sancionados del Barcelona vs PSG
El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Paris Saint-Germain.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.