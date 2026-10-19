Lesionados y sancionados del partido entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona

El París Saint-Germain recibirá al FC Barcelona este martes en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

Ambos equipos llegan con aspiraciones de pelear por el título europeo, pero deberán afrontar el compromiso con varias ausencias que afectan especialmente a sus respectivas defensas y obligarán a sus entrenadores a modificar sus planes.

El conjunto de Luis Enrique buscará aprovechar la localía para imponerse ante el equipo azulgrana, que llega en buena formar después de vencer por 5-2 al Real Betis en LaLiga y de vencer por 4-1 al Galatasaray en la segunda fecha de la competencia europea.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Barcelona squad list vs PSG. pic.twitter.com/ZuRBFs5kgs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 19, 2026

Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar con dos defensores importantes, mientras que el PSG también pierde efectivos por problemas físicos.

Lesionados del PSG vs Barcelona

La ausencia de Nuno Mendes representa un contratiempo para el técnico español, ya que el lateral sufrió una lesión en el muslo izquierdo durante el encuentro de Ligue 1 frente al Estrasburgo y estará fuera durante varias semanas.

Senny Mayulu también atraviesa una lesión muscular en el muslo y su regreso está previsto para finales de octubre de 2026. A ellos se suma Alessandro Longoni, quien sufrió un golpe en el muslo y retomó los entrenamientos individuales.

Warren Zaïre-Emery también se encuentra en recuperación por un problema muscular, por lo que su disponibilidad deberá confirmarse antes del encuentro.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Nuno Mendes Lesión en el muslo Descartado Incierta Senny Mayulu Lesión en el muslo Descartado

Finales de octubre 2026 Alessandro Longoni Golpe en el muslo Descartado Incierta Warren Zaïre-Emery Lesión en el muslo En duda Podría reaparecer

Sancionados del PSG vs Barcelona

El Paris Saint-Germain no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Barcelona.

FC Barcelona v Athletic de Bilbao - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Lesionados del Barcelona vs PSG

El Barcelona llega a París con dos ausencias sensibles en defensa: Eric García y Jules Koundé no viajaron con el equipo después de sufrir problemas físicos durante la victoria ante el Real Betis.

García padece una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho y estará fuera entre tres y cuatro semanas. Su baja supone un problema para Flick, que deberá reorganizar su línea defensiva en una semana exigente, con el enfrentamiento ante el Real Madrid previsto para el domingo.

Koundé, por su parte, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y quedó descartado para el partido europeo; su evolución también será determinante para conocer si podrá estar disponible para el Clásico.

A estas ausencias se suman Andreas Christensen, quien sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, y Roony Bardghji, cuya recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha punta a la recta final de la temporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Eric García Lesión en el muslo Descartado Noviembre Jules Koundé Esguince de tobillo Descartado

Finales de octubre 2026 Andreas Christensen Lesión en el cuádriceps Descartado Mediadios de noviembre Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado Descartado Mayo 2027

Sancionados del Barcelona vs PSG

El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Paris Saint-Germain.

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