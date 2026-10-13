Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse a la Roma

El Real Madrid visita este miércoles 14 de octubre a la Roma por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El conjunto blanco llega tras un sufrido 1-0 ante el Villarreal en el Bernabéu, con gol de Yan Diomande y tras aguantar más de 20 minutos con diez hombres por la expulsión de Vinícius. En Europa debutó con una victoria 2-1 sobre el Inter de Milán. La Roma de Gian Piero Gasperini, en cambio, empató 1-1 en su visita al Fenerbahçe en su regreso a la Champions.

El panorama físico del Real Madrid es mucho más alentador que el de hace unos días. Las dudas que dejó el parón de selecciones quedaron despejadas en el partido ante el Villarreal, y el propio Mourinho celebró llegar a mediados de octubre sin nuevas lesiones. Las únicas bajas para el viaje a Italia son futbolistas que arrastran problemas de larga data.

Lesionados del Real Madrid vs Roma

Éder Militão es la baja más cercana a volver. El central brasileño se entrena con el grupo desde el 28 de septiembre tras casi seis meses fuera por la lesión en el bíceps femoral que sufrió en abril. Sin embargo, Mourinho prefiere no apurar los plazos: lo descartó para los partidos ante el Villarreal, la Roma y el Sevilla, y explicó que todavía necesita un par de semanas más para tener el alta competitiva.

Ferland Mendy también empieza a ver la luz. El lateral francés, operado en mayo del tendón del recto femoral de la pierna derecha, ya participa en ejercicios colectivos con balón junto a sus compañeros en Valdebebas. Aun así, no estará disponible ante la Roma y su regreso a la competición todavía no tiene fecha.

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

El resto de la enfermería sigue con plazos más largos. Rodrygo continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, y el club apunta a tenerlo de vuelta a comienzos de 2027. Raúl Asencio, por su parte, pasó por el quirófano el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y estará varios meses de baja.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militão Lesión en el bíceps femoral Descartado Fines de octubre Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral Descartado Incierta Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Enero 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Enero 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Roma

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante la Roma. Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva ya cumplieron sus fechas de suspensión de la UEFA y podrán ser de la partida.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27