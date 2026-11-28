El Real Madrid recibe este sábado 28 de noviembre al Alavés por la decimocuarta fecha deLaLiga 2026/27.

Tras golear 5-1 al PSV en la Champions League con goles de Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y un doblete de Kylian Mbappé, el conjunto blanco estiró su racha a diez victorias consecutivas en todas las competiciones. En Europa es líder con puntaje perfecto, 15 puntos de 15 posibles, y en LaLiga es segundo con 33 unidades, a tres del Barcelona. El Alavés, por su parte, llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos.

El panorama físico del Real Madrid sigue siendo alentador, aunque la semana trajo una mala noticia en el ataque.

Lesionados del Real Madrid vs Alavés

Endrick es la novedad en la enfermería. El brasileño ingresó desde el banco en el triunfo ante el Celta y terminó el partido aparentemente sin problemas, pero el lunes no se entrenó con el grupo. Las pruebas posteriores revelaron una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Ya se perdió el partido ante el PSV, será baja ante el Alavés y lo más probable es que también se ausente en los duelos ante la Real Sociedad y el Athletic Club.

Endrick no estará ante Alavés | Diego Souto/GettyImages

El ex-Palmeiras suma un gol y una asistencia en ocho partidos esta temporada en 160 minutos en cancha.

Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha y continúa trabajando al margen del grupo, con la intención de volver a principios de 2027. Raúl Asencio, por su parte, sigue con la rehabilitación tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y tampoco se reincorporó al trabajo colectivo.

Ferland Mendy es la incógnita. El lateral francés, que superó la lesión en el tendón del recto femoral que lo tuvo fuera desde mayo, se viene entrenando con sus compañeros y su ausencia ante el PSV se debió únicamente a que no está inscrito en la Champions. Ante el Alavés podría volver a una convocatoria por primera vez en la temporada, aunque todavía le falta ritmo competitivo.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Endrick Lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda Descartado Mediados de diciembre Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Principios de 2027 Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Principios de 2027 Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral En duda Estaría frente a Alavés

Suspendidos del Real Madrid vs Alavés

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Alavés.

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