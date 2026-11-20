Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo
El Real Madrid retoma la actividad tras la fecha FIFA este sábado 21 de noviembre cuando reciba al Celta en el Santiago Bernabéu por la decimotercera fecha de LaLiga 2026/27.
El conjunto de José Mourinho llega lanzado. Suma ocho victorias seguidas en todas las competiciones, la última un 3-0 al Valencia en Mestalla, y es segundo con 30 puntos. Enfrente estará un Celta que es undécimo con 13 unidades y no gana en LaLiga desde mediados de octubre, aunque antes del parón goleó 5-0 al Salamanca en la Copa del Rey.
La jornada de selecciones dejó a Mourinho más pendiente de la enfermería que de lo futbolístico. El técnico portugués trabajó buena parte de las dos semanas con apenas un puñado de jugadores del primer equipo y con chicos del filial, mientras 17 de sus futbolistas estaban con sus selecciones. La mayoría regresó en buen estado, pero dos piezas del mediocampo volvieron con molestias y obligaron al cuerpo técnico a esperar hasta los últimos entrenamientos.
Lesionados del Real Madrid vs Celta
Aurélien Tchouaméni fue la principal preocupación de la semana. El mediocampista dejó antes de tiempo la concentración de Francia por molestias en el aductor derecho, la misma zona que le dio problemas después del Mundial, y pasó varios días trabajando diferenciado Valdebebas. El jueves volvió a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros y apunta a estar disponible.
Bernardo Silva también llegará en condiciones. El portugués fue liberado por su selección tras sentir un dolor muscular, pero las pruebas descartaron una lesión y el jueves ya completó el entrenamiento con el grupo. Kylian Mbappé, que se perdió el Italia-Francia por molestias en los isquiotibiales, también regresó a Valdebebas sin problemas y estará a disposición.
Ferland Mendy ya superó la lesión en el tendón del recto femoral que lo tuvo fuera desde mayo y podría volver a una convocatoria por primera vez en la temporada. Sin embargo, todavía le falta ritmo competitivo, por lo que en caso de estar en la lista, lo más probable es que empiece en el banco.
Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de volver a principios de 2027. Raúl Asencio, por su parte, continúa con la rehabilitación tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Aurélien Tchouaméni
Molestias en el aductor derecho
En duda
Podría entrar en la convocatoria
Ferland Mendy
Lesión en el tendón del recto femoral
En duda
Podría entrar en la convocatoria
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo
Descartado
Principios de 2027
Raúl Asencio
Fractura por estrés en la tibia
Descartado
Principios de 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Celta
El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Celta. Vinícius Júnior ya cumplió los cuatro partidos de sanción que recibió por su expulsión ante el Villarreal y vuelve a estar disponible en LaLiga. El brasileño llega encendido tras marcarcinco goles en los dos amistosos de su seleccionado durante el parón.
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.