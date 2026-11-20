El Real Madrid retoma la actividad tras la fecha FIFA este sábado 21 de noviembre cuando reciba al Celta en el Santiago Bernabéu por la decimotercera fecha de LaLiga 2026/27.

El conjunto de José Mourinho llega lanzado. Suma ocho victorias seguidas en todas las competiciones, la última un 3-0 al Valencia en Mestalla, y es segundo con 30 puntos. Enfrente estará un Celta que es undécimo con 13 unidades y no gana en LaLiga desde mediados de octubre, aunque antes del parón goleó 5-0 al Salamanca en la Copa del Rey.

La jornada de selecciones dejó a Mourinho más pendiente de la enfermería que de lo futbolístico. El técnico portugués trabajó buena parte de las dos semanas con apenas un puñado de jugadores del primer equipo y con chicos del filial, mientras 17 de sus futbolistas estaban con sus selecciones. La mayoría regresó en buen estado, pero dos piezas del mediocampo volvieron con molestias y obligaron al cuerpo técnico a esperar hasta los últimos entrenamientos.

Lesionados del Real Madrid vs Celta

Aurélien Tchouaméni fue la principal preocupación de la semana. El mediocampista dejó antes de tiempo la concentración de Francia por molestias en el aductor derecho, la misma zona que le dio problemas después del Mundial, y pasó varios días trabajando diferenciado Valdebebas. El jueves volvió a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros y apunta a estar disponible.

Aurelien Tchouameni no llegó a jugar con Francia en el parón de noviembre | SOPA Images/GettyImages

Bernardo Silva también llegará en condiciones. El portugués fue liberado por su selección tras sentir un dolor muscular, pero las pruebas descartaron una lesión y el jueves ya completó el entrenamiento con el grupo. Kylian Mbappé, que se perdió el Italia-Francia por molestias en los isquiotibiales, también regresó a Valdebebas sin problemas y estará a disposición.

Ferland Mendy ya superó la lesión en el tendón del recto femoral que lo tuvo fuera desde mayo y podría volver a una convocatoria por primera vez en la temporada. Sin embargo, todavía le falta ritmo competitivo, por lo que en caso de estar en la lista, lo más probable es que empiece en el banco.

Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de volver a principios de 2027. Raúl Asencio, por su parte, continúa con la rehabilitación tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Aurélien Tchouaméni Molestias en el aductor derecho En duda Podría entrar en la convocatoria Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral En duda Podría entrar en la convocatoria Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Principios de 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Principios de 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Celta

Vinícius Jr. ya cumplió su sanción en LaLiga | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Celta. Vinícius Júnior ya cumplió los cuatro partidos de sanción que recibió por su expulsión ante el Villarreal y vuelve a estar disponible en LaLiga. El brasileño llega encendido tras marcarcinco goles en los dos amistosos de su seleccionado durante el parón.

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