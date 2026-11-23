El Real Madrid recibe este martes 24 de noviembre al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. Los dirigidos por José Mourinho atraviesan su mejor momento de la temporada. El sábado vencieron 2-1 al Celta con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí, quien marcó el tanto del triunfo a cinco minutos del final, y alcanzaron así las nueve victorias consecutivas en todas las competiciones.

En Europa tiene puntaje perfecto tras vencer al Inter, la Roma, el Leipzig y el AEK, y junto al PSG es el único equipo que ganó sus cuatro partidos. El PSV, en cambio, apenas consiguió una victoria en sus primeros cuatro encuentros.

El partido llega apenas tres días después de un duelo exigente ante el equipo gallego, en el que Mourinho reconoció haber visto a varios de sus jugadores sufriendo en lo físico tras el parón de selecciones, con viajes, poco descanso y cambios de rutina. Por eso, la gestión de las cargas será clave, aunque el técnico portugués cuenta con prácticamente toda la plantilla a su disposición.

Lesionados del Real Madrid vs PSV

Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha y continúa trabajando al margen del grupo, con la intención de volver a principios de 2027. Raúl Asencio, por su parte, sigue con la rehabilitación tras la operación del 1° de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y tampoco se reincorporó al trabajo colectivo.

Raul Asencio sigue trabajando en solitario | Helios de la Rubia/GettyImages

Aurélien Tchouaméni es el único jugador que llegó con molestias en los últimos días. El mediocampista fue desconvocado por Francia sin llegar a jugar por un problema en el aductor y, aunque ya se entrena con normalidad, no sumó minutos ante el Celta.

Ferland Mendy, que ya superó la lesión en el tendón del recto femoral que lo tuvo fuera desde mayo, tampoco estará, aunque por otro motivo: el lateral francés no fue inscrito en la lista para la fase de liga de la Champions. En LaLiga, todavía no volvió a una convocatoria.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Principios de 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Principios de 2027

Sancionados del Real Madrid vs PSV

El Real Madrid no cuenta con jugadores sancionados para el encuentro ante el PSV.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE