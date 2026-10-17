Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Sevilla

El Real Madrid recibe este domingo 18 de octubre al Sevilla por la novena fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho llega con la moral por las nubes después de una remontada épica ante la Roma en el Olímpico por la Champions League. Perdía 3-1 a falta de siete minutos y en una ráfaga terminó ganando 4-3 con goles de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger.

En LaLiga suma 18 puntos, a seis del líder Barcelona, y está obligado a ganar para no alejarse antes del Clásico del próximo fin de semana. Enfrente estará un Sevilla que suma cuatro victorias, un empate y tres derrotas, y que todavía no perdió como visitante en la temporada.

Mourinho celebró días atrás el haber llegado a mediados de octubre sin nuevas lesiones y las bajas siguen siendo las de larga data, aunque una de ellas está a un paso del regreso. Vini, expulsado ante Villarreal, será el gran ausente.

Lesionados del Real Madrid vs Sevilla

Ferland Mendy es la novedad de la semana. El lateral francés, que jugó su último partido el 5 de mayo y fue operado una semana después por una lesión en el tendón del recto femoral, ya se entrena con el grupo y completa las sesiones con normalidad. Las sensaciones en el club son muy positivas, pero todavía espera el alta médica. Aunque no se descarta que entre en la convocatoria, lo más probable es que el cuerpo técnico prefiera esperar a que recupere el ritmo competitivo antes de volver a contar con él.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Éder Militão tampoco estará. El central brasileño se entrena con sus compañeros desde el 28 de septiembre, tras casi seis meses fuera por la lesión en el bíceps femoral que sufrió en abril. Mourinho ya había anticipado que no estaría ante el Villarreal, la Roma ni el Sevilla, porque todavía necesitaba un par de semanas más. Su objetivo es volver a una convocatoria para el Clásico, aunque no como titular.

El resto de la enfermería mantiene plazos más largos. Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, y el club apunta a tenerlo de vuelta a comienzos de 2027. Raúl Asencio, por su parte, continúa trabajando al margen del grupo tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral En duda Podría entrar en la convocatoria Éder Militão Lesión en el bíceps femoral Descartado Finales de octubre 2026 Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Enero 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Enero 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Vinícius Júnior no podrá jugar ante el Sevilla. El brasileño fue expulsado con roja directa en el triunfo ante el Villarreal y el Comité de Competición lo sancionó con cuatro partidos por conducta violenta. El duelo del domingo será el primero de esos cuatro, por lo que también se perderá el Clásico ante el Barcelona.