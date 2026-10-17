Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Sevilla
El Real Madrid recibe este domingo 18 de octubre al Sevilla por la novena fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho llega con la moral por las nubes después de una remontada épica ante la Roma en el Olímpico por la Champions League. Perdía 3-1 a falta de siete minutos y en una ráfaga terminó ganando 4-3 con goles de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger.
En LaLiga suma 18 puntos, a seis del líder Barcelona, y está obligado a ganar para no alejarse antes del Clásico del próximo fin de semana. Enfrente estará un Sevilla que suma cuatro victorias, un empate y tres derrotas, y que todavía no perdió como visitante en la temporada.
Mourinho celebró días atrás el haber llegado a mediados de octubre sin nuevas lesiones y las bajas siguen siendo las de larga data, aunque una de ellas está a un paso del regreso. Vini, expulsado ante Villarreal, será el gran ausente.
Lesionados del Real Madrid vs Sevilla
Ferland Mendy es la novedad de la semana. El lateral francés, que jugó su último partido el 5 de mayo y fue operado una semana después por una lesión en el tendón del recto femoral, ya se entrena con el grupo y completa las sesiones con normalidad. Las sensaciones en el club son muy positivas, pero todavía espera el alta médica. Aunque no se descarta que entre en la convocatoria, lo más probable es que el cuerpo técnico prefiera esperar a que recupere el ritmo competitivo antes de volver a contar con él.
Éder Militão tampoco estará. El central brasileño se entrena con sus compañeros desde el 28 de septiembre, tras casi seis meses fuera por la lesión en el bíceps femoral que sufrió en abril. Mourinho ya había anticipado que no estaría ante el Villarreal, la Roma ni el Sevilla, porque todavía necesitaba un par de semanas más. Su objetivo es volver a una convocatoria para el Clásico, aunque no como titular.
El resto de la enfermería mantiene plazos más largos. Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, y el club apunta a tenerlo de vuelta a comienzos de 2027. Raúl Asencio, por su parte, continúa trabajando al margen del grupo tras la operación del 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Ferland Mendy
Lesión en el tendón del recto femoral
En duda
Podría entrar en la convocatoria
Éder Militão
Lesión en el bíceps femoral
Descartado
Finales de octubre 2026
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo
Descartado
Enero 2027
Raúl Asencio
Fractura por estrés en la tibia
Descartado
Enero 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Sevilla
Vinícius Júnior no podrá jugar ante el Sevilla. El brasileño fue expulsado con roja directa en el triunfo ante el Villarreal y el Comité de Competición lo sancionó con cuatro partidos por conducta violenta. El duelo del domingo será el primero de esos cuatro, por lo que también se perderá el Clásico ante el Barcelona.
Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.