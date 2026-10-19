Lesionados y sancionados para el encuentro de Chivas vs Necaxa

Toca jornada doble en el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. Entre todos los juegos que habrá en la Jornada 13, uno es protagonizado por Chivas y Necaxa, quienes se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Akron.

🇮🇩 ¡Martes de doble cartelera en el @EstadioAKRON! 🐐



Vamos juntos por los dos partidos ante Necaxa, ChivaHermanos 🤝🏼 pic.twitter.com/bn84LE41FP — CHIVAS (@Chivas) October 19, 2026

El Rebaño Sagrado se está empezando a estancar, pues lleva cuatro partidos sin poder ganar, es decir, ha sumado tres puntos de doce posibles ocasionando que el resto se le acerque, aunque a pesar de esto se mantiene en el cuarto peldaño de la clasificación con 20 puntos. Por otro lado, los Rayos están prácticamente eliminados del certamen porque están en la penúltima posición con apenas nueve unidades, mas la situación de ellos es aún peor, ya que de los últimos cinco juegos que ha tenido se ha llevado cuatro derrotas y un empate.



Apenas el fin de semana pasado, el Guadalajara no aprovechó estar en La Fortaleza, ya que a pesar de tener mayor control del esférico, al principio fue sorprendido por Tigres a través del argentino Juan Brunetta, sin embargo, más adelante el autor del tanto felino se fue expulsado por una dura entrada contra Leonel Calderón. Para la buena fortuna del técnico argentino Gabriel Milito, al final el cuadro tapatío salvó el empate gracias a Jordan Carillo, que logró su primera diana con la casaca rojiblanca. Para este juego contra los Rayos, el mediocampista Kevin Castañeda vuelve tras haber estado castigado por suspensión.



Con respecto al Necaxa, el cambió en el timón no ha terminado por funcionar, pues el técnico peruano Juan Reynoso no ha podido enderezar el barco que ya estaba bastante perdido con el uruguayo Martín Varini. Los de Aguascalientes fungieron como locales y aun así, el Atlas los superó 0-2 con un hombre menos, tras las dianas del marroquí Ryan Mmaee y el argentino Manuel Capasso. Una vez más es probable que el arquero Luis Jiménez vuelva a quedar fuera de la convocatoria por decisión técnica, sumado a las polémicas en las que se ha visto involucrado por encararse con la afición. A la vez, el defensa y capitán Alexis Peña fue removido por decisión técnica sin aparecer en el banquillo la semana anterior, lo que desconcertó a varios aficionados, sin saber realmente qué ha sucedido. Asimismo, los colombiano Kevin Ante y Juan ‘Tatay’ Torres, así como Mauro Zaleta fueron mandados con la sub-21 al no entrar en planes y su presencia está en incertidumbre.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Omar Govea | Simon Barber/GettyImages

José Castillo: hasta ahora no se había revelado qué tenía el defensa, quien lleva sin aparecer desde la Leagues Cup, pero por fin, el técnico dio a conocer su situación. “José tuvo la primer lesión en la primer jornada de la Leagues Cup, se recuperó, volvió y tuvo una lesión en el aductor, volvió y tuvo una tercera lesión, esa es la realidad de él. Está en la recta final de su recuperación por suerte, decidimos ir de a poco con él. Necesitamos que los futbolistas estén en el mejor ritmo”, fueron las palabras del timonel.

Miguel Tapias: el defensa es otro que lleva fuera de circulación por largo rato. Supuestamente continúa con su proceso de rehabilitación.

Miguel Gómez: las lesiones musculares continúan impidióndole que vuelva a las canchas, pero su regreso estaría muy cerca.

Luis Romo: continúa recuperándose de su lesión en el bíceps femoral que acaeció en la concentración de la selección mexicana.

Omar Govea: se esperaba que jugara la jornada pasada tras cumplir su sanción por tarjeta roja y aún así quedó fuera por un tema muscular.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

Esta vez el Rebaño no tiene a nadie en la ‘congeladora’.

¿Qué jugadores tiene lesionados Necaxa?

El club hidrocálido cuenta con carro completo para el encuentro.

¿Qué jugadores tiene sancionados Necaxa?

No tiene castigados, pero con tres tarjetas amarillas acumuladas están Emilo Rodríguez, Raúl Martínez y Pedro Pedraza.