Lesionados y sancionados para el partido Puebla vs Monterrey

Puebla recibirá a Monterrey en partido de la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El cuadro dirigido por Gerardo Espinoza se encuentra en el puesto 12 de la tabla general, mientras que Rayados se encuentra en octavo lugar, con un punto más que los camoteros.

La lucha por los puestos de liguilla se encuentra al rojo vivo en el cierre de la temporada. A falta de cinco fechas por jugarse, estos dos equipos no se pueden dar el lujo de dejar puntos en el camino. Más tarde podrían lamentarlo profundamente.

El duelo se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.

Lesionados del Monterrey vs Puebla

De acuerdo con los reportes más recientes, Rayados de Monterrey cuenta con un par de dudas para el partido frente a los camoteros.

El primero es Uros Djurdjevic. El delantero montenegrino no ha sido convocado para los últimos dos duelos (ante América y Pachuca) debido a que presentó una molestia en el tobillo.

Djurdjevic es duda para el partido ante el Puebla | Jam Media/GettyImages

Íker Fimbres es otro de los jugadores que podrían perderse el duelo ante el Puebla. El joven mediocampista mexicano presentó molestias musculares previo al duelo ante Pachuca el fin de semana y todo apunta a que no tendrá minutos este miércoles.

Suspendidos del Monterrey vs Puebla

Para el duelo de la jornada 13, Rayados no cuenta con futbolistas suspendidos y Matías Almeyda podrá disponer de toda su plantilla, sobre los lesionados.

Lesionados del Puebla

Gerardo Espinoza contará con algunas bajas para el duelo ante Rayados. Los reportes señalan que el cuadro de La Franja tendría hasta dos ausencias para enfrentarse ante uno de los equipos más poderosos de la Liga MX.

Kevin Velasco no ha tenido actividad con los camoteros en los últimos cinco encuentros de liga por una molestia muscular.

Kevin Velasco no jugaría ante Rayados | Hector Vivas/GettyImages

Sergio Sanabria sería la otra baja del Puebla debido a un desgarre previo al partido ante el León.

Suspendidos del Puebla

Puebla no tendrá jugadores suspendidos para el choque en casa ante el Monterrey.