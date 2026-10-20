Lesionados y sancionados para el partido Puebla vs Monterrey
Puebla recibirá a Monterrey en partido de la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El cuadro dirigido por Gerardo Espinoza se encuentra en el puesto 12 de la tabla general, mientras que Rayados se encuentra en octavo lugar, con un punto más que los camoteros.
La lucha por los puestos de liguilla se encuentra al rojo vivo en el cierre de la temporada. A falta de cinco fechas por jugarse, estos dos equipos no se pueden dar el lujo de dejar puntos en el camino. Más tarde podrían lamentarlo profundamente.
El duelo se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc.
Lesionados del Monterrey vs Puebla
De acuerdo con los reportes más recientes, Rayados de Monterrey cuenta con un par de dudas para el partido frente a los camoteros.
El primero es Uros Djurdjevic. El delantero montenegrino no ha sido convocado para los últimos dos duelos (ante América y Pachuca) debido a que presentó una molestia en el tobillo.
Íker Fimbres es otro de los jugadores que podrían perderse el duelo ante el Puebla. El joven mediocampista mexicano presentó molestias musculares previo al duelo ante Pachuca el fin de semana y todo apunta a que no tendrá minutos este miércoles.
Suspendidos del Monterrey vs Puebla
Para el duelo de la jornada 13, Rayados no cuenta con futbolistas suspendidos y Matías Almeyda podrá disponer de toda su plantilla, sobre los lesionados.
Lesionados del Puebla
Gerardo Espinoza contará con algunas bajas para el duelo ante Rayados. Los reportes señalan que el cuadro de La Franja tendría hasta dos ausencias para enfrentarse ante uno de los equipos más poderosos de la Liga MX.
Kevin Velasco no ha tenido actividad con los camoteros en los últimos cinco encuentros de liga por una molestia muscular.
Sergio Sanabria sería la otra baja del Puebla debido a un desgarre previo al partido ante el León.
Suspendidos del Puebla
Puebla no tendrá jugadores suspendidos para el choque en casa ante el Monterrey.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.