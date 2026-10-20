Lesionados y suspendidos de América para enfrentarse a Atlas

A mitad de la semana tendremos uno de los mejores partidos de la fecha doble con la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX donde se cruzarán el Club América frente al Atlas en Guadalajara.

Los de Coapa se mantienen líderes absolutos del certamen con 24 unidades con todo y una jornada pendiente. Además, tienen la mejor ofensiva junto a la Máquina Celeste con 27 goles y solo han perdido un encuentro de 11.

Por su cuenta, el cuadro tapatío es tercer lugar de la clasificación con 21 puntos y llega a este duelo con cuatro juegos dn fila sin caer tras dos triunfos y dos empates.

El compromiso será este miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México). El conjunto azulcrema viene de un gran triunfo 3-5 ante Club León. Mientras que, el cuadro rojinegro derrotó a domicilio a Club Necaxa 0-2.

A continuación, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos del equipo capitalino.

Los lesionados de América

El delantero chileno Víctor Dávila es baja por el resto del torneo debido a una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

También el delantero cafetalero José Raúl Zúñiga tiene molestias en la rodilla (estimado de recuperación a mediados de octubre de 2026).

🚨🦅| O brasileiro Raphael Veiga está fora do jogo contra o León devido a uma pancada que recebeu nos treinos.



🗞️ @FOXSportsMX@territoriomls pic.twitter.com/1P7nJcCUkz — Cristian Moraes (@ocrismoraes) October 16, 2026

Y en la jornada pasada el enganche brasileño Raphael Veiga presentó molestias por un golpe sufrido en un entrenamiento y no estuvo presente ni en el banquillo por prevención. Su retorno dependerá de su evolución.

De igual manera, Ramón Juárez no hizo el viaje al partido pasado por presentar molestias físicas.

Los suspendidos de América

Guillermo Almada sin sancionados ante Atlas | Jam Media/GettyImages

El conjunto de Guillermo Almada no cuenta con elementos suspendidos por sanción.

De hecho, va a recuperar al delantero colombiano Miguel Borja quien fue sancionado un partido, luego de ser suspendido tras ser expulsado en la Jornada 11 ante Rayados.

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