Finalmente llegó a su fin la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club Tigres UANL recibe en el Estadio Universitario al Club América en la correspondiente Jornada 17.

El encuentro será este sábado 21 de noviembre a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México). El conjunto azulcrema viene de igualar 2-2 ante Pumas UNAM. Mientras que, el cuadro felino cayó 2-3 frente al Cruz Azul.

América llega peleando por el liderato general, mientras que Tigres afrontará la última jornada sin posibilidades de clasificar a la Liguilla. Será uno de los duelos más atractivos del cierre de la fase regular, aunque ambos equipos llegan con objetivos muy distintos.

A continuación, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos del cuadro azulcrema.

Los lesionados de América

Víctor Dávila podría volver hasta el próximo torneo | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El delantero chileno Víctor Dávila es baja por el resto del torneo debido a una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

También el delantero cafetalero José Raúl Zúñiga tiene molestias en la rodilla y se mantiene en recuperación.

Brian Rodríguez podría volver hasta la Liguilla para no arriesgarlo | Jam Media/GettyImages

Brian Rodríguez presenta molestias musculares en el muslo y el cuerpo técnico de Guillermo Almada prefiere no arriesgarlo antes de la Liguilla.

La ausencia más significativa por motivos médicos es la de Brian Rodríguez, cuyo desequilibrio por banda izquierda es importante para el ataque americanista.

Los suspendidos de América

Sánchez no podrá jugar por acumulación de tarjetas | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El cuerpo técnico de Guillermo Almada podrá tener de regreso al central uruguayo Santiago Bueno después de cumplir su sanción por acumulación de tarjetas.

Sin embargo, tendrá la baja de Erick Sánchez por haber recibido cinco amonestaciones y podrá volver hasta el inicio de la Liguilla.

Además, Kevin Álvarez tendrá que tener cuidado si es que juega, porque tiene cuatro cartones preventivos y en caso de recibir uno en la Fecha 17 se perderá la ida de los cuartos de final.

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