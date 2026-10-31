Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a León

Para cerrar la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se enfrentarán el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club León.

El juego será este domingo 1 de noviembre a las 20:10 horas (Estados Unidos) y 18:10 horas (México).

La Máquina Celeste es sublíder general con 26 unidades y viene de tres victorias consecutivas; mientras que, la Fiera es sexto con 22 puntos, ambos llegan encaminados a meterse dentro de los mejores ocho clasificados a la Liguilla.

El conjunto de La Noria tiene una ofensiva muy poderosa marcando 13 goles en sus últimos cuatro compromisos y solo ha recibido cinco tantos en la misma cantidad de partidos.

Por lo tanto, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos del equipo cementero.

Los lesionados de Cruz Azul

¡BUENAS NOTICIAS! 👏🔥



Paradela ya está entrenando con todo el equipo. Al parecer podría tener minutos mañana ante Querétaro.



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/JANcoQ3Uk3 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 24, 2026

Los elementos que están fuera de circulación para el partido ante al conjunto esmeralda son:

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

Cruz Azul 🚨 🚨



Prácticamente descartado Willer Ditta vs León 🦁 .



El golpe que recibió vs Pumas fue más severo de lo esperado y provocó una fisura ósea .



Que vuelva más fuerte 💪 @somos_FOX pic.twitter.com/3ItZPU410w — Armando Melgar (@Armand_Mel91) October 28, 2026

En cuanto a José Paradela continúa con molestias musculares, pero en caso de estar listo en las horas previas al juego podría tener actividad y Willer Ditta, presenta inflación en un dedo del pie.

Los suspendidos del Cruz Azul

Joel Huiqui no tiene sancionados | Agustin Cuevas/GettyImages

El conjunto de Joel Huiqui no cuenta con elementos suspendidos por acumulaciones de tarjetas amarillas no tampoco por expulsiones. Por lo tanto, podrá disponer de toda su plantilla que este en óptimas condiciones físicas para competir.