Inicia la Liguilla con los cuartos de final de ida del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los enfrentamientos será el Club León recibiendo al Club de Fútbol Cruz Azul.

El primer episodio será este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) en el Estadio León.

Cruz Azul terminó segundo lugar de la clasificación con 32 puntos, mientras que León ocupó el séptimo puesto con 26 unidades. Por eso, la Máquina tiene la ventaja de cerrar la serie en casa y avanzará si el marcador global termina empatado.

Además, el conjunto de La Noria tiene una ofensiva muy poderosa marcando 37 goles en las 17 jornadas de la fase regular, siendo la segunda mejor ofensiva, solo superada por los 38 goles del Club América.

Hace apenas unas semanas, en la Jornada 15, Cruz Azul venció 2-1 a León en el Estadio Banorte. Andrés Montaño abrió el marcador desde el punto de penalti y José Paradela amplió la ventaja; más adelante José 'Plátano' Alvarado descontó para los esmeraldas en tiempo agregado, también por la vía penalti.

De esa manera, los dejamos con la información acerca de los jugadores lesionados y suspendidos del equipo cementero.

Los lesionados de Cruz Azul

Amaury Morales es uno de los lesionados | Manuel Velasquez/GettyImages

Los elementos que están fuera de circulación para el partido de cuartos de final de ida ante el conjunto esmeralda son:

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

Suspendidos del Cruz Azul

Joel Huiqui no tiene jugadores suspendidos | Jam Media/GettyImages

El conjunto de Joel Huiqui no cuenta con elementos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas ni expulsiones.

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