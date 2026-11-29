Pachuca y Chivas de Guadalajara se enfrentaron ya el pasado jueves 26 de noviembre, en el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Hidalgo.

El choque de cuartos de final del Apertura 2026 generó una gran expectativa. Por una parte, el equipo de Gabriel Mililto llegaba como superlíder de la competencia, mientras que los Tuzos clasificaron como octavo lugar de la tabla, pero con un cierre de cuatro victorias al hilo.

Con un espectacular doblete de Oussama Idrissi, la escuadra hidalguense venció 2-1 a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que ahora se ve obligado a ganar en la vuelta para clasificar a las semifinales del Apertura 2026.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas para enfrentar a Pachuca?

Gabriel Milito tiene una duda para el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Pachuca. El estratega argentino explicó que Luis Romo no tuvo participación el fin de semana ante Cruz Azul debido a que sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del pasado viernes.

Milito decidió no arriesgar a Romo en la jornada 17, y en el duelo de ida por los cuartos de final tampoco estuvo en la cancha.

Luis Romo está en duda para la ida de cuartos de final ante Pachuca | Jam Media/GettyImages

Nombre Lesión Estatus Luis Romo Sobrecarga muscular En duda

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas para enfrentar a Pachuca?

El Rebaño Sagrado no cuenta con jugadores suspendidos para la ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

¿Qué jugadores tiene lesionados Pachuca?

Pachuca no tiene futbolistas lesionados para el partido de ida ante Chivas de Guadalajara.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Pachuca?

El gran ausente para el duelo de vuelta entre Chivas y Pachuca, será sin duda la gran figura del partido de ida: Oussama Idrissi, quien salió expulsado luego de concretar un doblete que sentenció la victoria para el conjunto hidalguense y celebrar de forma inapropiada, según el silbante.

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