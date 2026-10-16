Lesionados y suspendidos para el partido Cruz Azul vs Juárez

Para este sábado 17 de octubre, Cruz Azul se mide a Juárez en el Estadio Banorte Azteca, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. Los celestes se mantienen en puestos de Liguilla porque aparece en el séptimo peldaño de la tabla con 17 puntos, mientras los fronterizos están hundidos en el fondo con apenas cuatro unidades.



La Máquina Celeste lleva cuatro juegos sin poder ganar, tres dentro de la Liga MX. El actual monarca viene de evitar la derrota al salvar el empate 3-3 contra Pumas en el Olímpico Universitario gracias a los tantos del argentino Agustín Palavecino, Andrés Montaño y el nigeriano Cristian Ebere.



Hablando de Bravos, evitó sumar un nuevo tropiezo más al sacarle la igualada 1-1 a Xolos de Tijuana en el Olímpico Benito Juárez. El brasileño Rodrigo Dourado fue el héroe juarense a falta de seis minutos del final. A pesar de que no vio acción en la cancha, Javier Aquino fue expulsado por protestar desde el banquillo.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

José Paradela | Jam Media/GettyImages

Mateo Levy: continúa rehabilitándose tras una lesión en los meniscos.

Cristian Jiménez: sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

Amaury Morales: sigue fuera de circulación por una rotura de ligamento cruzado anterior.

Ralph Orquín: sigue trabajando para recuperar condición física tras un semestre sin haber jugado.

José Paradela: presentó molestias musculares desde la semana pasada, por eso no fue arriesgado ante Pumas. El argentino podría volver ante los fronterizos.

Carlos Rotondi: supuestamente, en sus propias palabras, el lateral argentino estaría listo para aparecer contra Bravos tras dejar atrás el dolor del talón y el desgarro que sufrió en el Campeón de Campeones frente a Toluca.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

La Máquina no tiene hombres en la congeladora. Con tres amarillas acumuladas está solamente el defensa colombiano Willer Ditta.

¿Qué jugadores tiene lesionados Juárez?

Jairo Torres | Jam Media/GettyImages

Lucas Romero: el paraguayo, que fue fichado para este semestre, se lesionó en su debut el pasado mes de julio acabando con una rotura de ligamento cruzado.

Jairo Torres: desde el pasado 13 de septiembre, el mediocampista presentó problemas físicas, una lesión por contusión, así que sigue fuera de circulación.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Juárez?

Javier Aquino | Jam Media/GettyImages

Javier Aquino: desde el banquillo el extremo/lateral fue expulsado por hablar de forma brusca al cuerpo arbitral.