Lesionados y suspendidos para el partido de Monterrey vs Chivas

Este sábado 24 de octubre, Rayados de Monterrey recibe a las Chivas Rayadas en el Estadio BBVA en un duelo de vital importancia para ambos, ya que quieren estar a como de lugar en la fase final del Apertura 2026. Otra situación a resaltar es el reencuentro del técnico argentino Matías Almeyda con el Rebaño Sagrado, luego de los éxitos cosechados años atrás.



En la semana, La Pandilla enfrentó al Puebla y logró su cometido de sumar como visitante porque goleó 1-4 tras las dianas del uruguayo Diego Rossi, el belga Hugo Cuypers, el argentino Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa. Gracias a esta victoria, los albiazules escalaron al séptimo piso cosechando un total de 20 unidades.



Con respecto al Guadalajara, logró sacar la victoria sobre Necaxa a través de un autogol del uruguayo Agustín Oliveros. La forma de vencer dejó muchas dudas y críticas de los aficionados rojiblancos porque el equipo está lejos de ser un candidato al título gracias a su poca contundencia al frente. Ahora bien, el técnico argentino Gabriel Milito no contará una vez más con varios elementos debido al tema de las lesiones que no los han dejado en paz.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Uros Djurdjevic | Jam Media/GettyImages

Uros Djurdjevic: el delantero serbio ‘Djuka’ sigue realizando labores por separado del grupo mientras busca superar su lesión en el tobillo.

¿Qué jugadores tiene sancionados Monterrey?

Ningún jugador albiazul está en el club de los 'chicos malos'.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Brian Gutiérrez | Simon Barber/GettyImages

Ángel Sepúlveda: tras realizarse exámenes, se reveló que el delantero tenía una lesión sin revelarse qué era, así que no estuvo contra los Rayos. Nuevamente quedaría fuera porque sería muy poco tiempo para recuperarse.

Brian Gutiérrez: la fecha anterior quedó fuera de la convocatoria para darle descanso por mera precaución tras presentar molestias musculares. En conferencia de prensa, Gabriel Milito reconoció que posiblemente no esté listo para este fin de semana.

Omar Govea: el pivote ya lleva dos jornadas sin ver actividad por problemas musculares, los cuales continúan. Su retorno dependerá de su evolución.

Luis Romo: aún sigue recuperándose de una lesión en el bíceps femoral que ocurrió durante su concentración con la selección mexicana en la Fecha FIFA.

José Castillo: el técnico ya comunicó que el defensa ha tenido hasta tres lesiones a lo largo del semestre, comenzando todo con un tema del aductor en la Leagues Cup. Por ahora está en la fase final de su recuperación.

Miguel Tapias: el defensa continúa su proceso de rehabilitación.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

El Rebaño no tiene a nadie en la ‘congeladora’.

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