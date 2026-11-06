Lesionados y suspendidos para el partido de Pumas UNAM vs América

El Clásico Capitalino se disputará este fin de semana en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Club Universidad Nacional recibirá al Club América.

El enfrentamiento será este sábado 7 de noviembre a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México).

El cuadro universitario está obligado a sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla y llega después de vencer 2-1 a Puebla, resultado que le permitió mantenerse cerca de los puestos de clasificación. Además, su principal referente ofensivo es Juninho, quien suma nueve goles en el torneo.

Mientras que, las Águilas llega como líderes del campeonato, con 29 puntos, aunque necesita seguir sumando para conservar esa posición.

Su producción ofensiva ha sido superior: registra 36 goles en 15 partidos con Henry Martín como líder ofensivo con diez anotaciones.

Por lo tanto, les dejamos la información más relevante sobre los jugadores lesionados y suspendidos de ambos equipos.

Los lesionados de Pumas UNAM

¡Dura noticia!

Sebastián Córdova sufrió una ruptura de ligamento y queda fuera por el resto del torneo.



La Leagues Cup le cobró muy caro a los Pumas. pic.twitter.com/BgCYzPviyG — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 12, 2026

Sebastián Córdova sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a principios del torneo y se espera un regreso hasta el próximo año.

José Juan Macías se recupera de una rotura de ligamentos y fractura en la rodilla desde noviembre del 2025. Pero ya se encuentra en la etapa final de recuperación y reincorporación gradual.

Cristian Calderón tiene una lesión muscular tras un fuerte golpe y está en proceso de recuperación.

Los lesionados de América

El delantero chileno Víctor Dávila está fuera por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha desde marzo de 2026.

🚨Alejandro Zendejas entrena con normalidad con el @ClubAmerica para enfrentar a Pumas🚨🦅👀#GrandesDeCorazón pic.twitter.com/gjVKOazU6X — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) November 3, 2026

El extremo estadounidense Alejandro Zendejas presenta una molestia muscular en el abductor tras el partido frente al Atlas y se encuentra en descanso por precaución. Pero podría reaparecer ante Pumas.

El mediocampista brasileño Raphael Veiga está fuera por molestias físicas (lesión en el hombro izquierdo) con pronóstico reservado para lo que resta del semestre.

Y el delantero colombiano José Raúl Zúñiga está en recuperación por una lesión en la rodilla.

Los suspendidos de Pumas UNAM

Esteban Solari no contará con sancionados | Agustin Cuevas/GettyImages

El cuadro de Esteban Solari no tiene a jugadores suspendidos y podrá tener a toda su plantilla a disposición.

Aunque hay que considerar que tiene condicionado a Pedro Vite con cuatro tarjetas amarillas.

Los suspendidos del América

Santiago Bueno no podrá jugar ante Pumas por sanción | Manuel Velasquez/GettyImages

El conjunto de Guillermo Almada sufrió la expulsión de su zaguero uruguayo el pasado fin de semana ante los Diablos Rojos.

Por lo que no podrá contar Santiago Bueno en el Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria.

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