Lesionados y suspendidos para el partido de Tigres UANL vs Cruz Azul
Llegó la penúltima fecha del campeonato con la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en la que se enfrentarán el Club Tigres UANL y el Club de Fútbol Cruz Azul. El encuentro será este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).
El cuadro felino ha quedado fuera de toda posibilidad de avanzar a la siguiente ronda y no podrá disputar la fiesta grande.
A diferencia del cuadro celeste que es tercer lugar general con 29 unidades y viene de cuatro victorias consecutivas. El conjunto de La Noria tiene una ofensiva muy poderosa marcando 15 goles en sus últimos cinco compromisos y solo ha recibido seis tantos en la misma cantidad de partidos.
De esa manera, les compartimos la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos del club de Nuevo León y Ciudad de México.
Los lesionados de Tigres
Marcelo Flores se mantiene en recuperación por rotura del ligamento cruzado; Francisco "Paco" Reyes está en rehabilitación por rotura del tendón de Aquiles izquierdo; Jesús Angulo trabaja en su lesión de rodilla izquierda.
Marco Farfán tiene una lesión muscular con problemas en el pie derecho; Osvaldo Rodríguez tiene una lesión de meniscos en la rodilla; Rómulo Zwarg tiene una lesión en la pierna y junto a Joaquim no se ha recuperado de manera satisfactoria.
Los lesionados de Cruz Azul
Los elementos que están fuera de circulación para el partido ante al conjunto felino son:
Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.
De la misma manera tras, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.
Willer Ditta es duda por una fisura ósea e inflamación en un dedo del pie tras un golpe ante Pumas. Podría reaparecer frente a Tigres, pero se verá hasta las horas previas dado que no lo quieren arriesgar.
Los suspendidos de Tigres UANL
El cuadro de Víctor Manuel Vucetich no podrá disponer del defensor argentino Alan Franco para el próximo encuentro.
El zaguero fue expulsado en la Jornada 15 frente a los Tuzos y no será opción para la Fecha 16.
Los suspendidos del Cruz Azul
El conjunto de Joel Huiqui no cuenta con elementos suspendidos por acumulaciones de tarjetas amarillas no tampoco por expulsiones.
Por lo tanto, podrá disponer de toda su plantilla que este en óptimas condiciones físicas para competir.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.