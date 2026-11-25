Rayados y América se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA Bancomer, en los cuartos de final de Ida del Apertura 2026. Para muchos es, quizá, la serie más pareja de todas porque los dos no atraviesan su mejor versión, aunque al final, la Liguilla es otro tema.

¡LISTOS LOS HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL!⌚👊🏼



IDA 👉🏼Miércoles 25 | 21:10 hrs. 📍 Estadio BBVA

VUELTA 👉🏼 Sábado 28 | 21:10 hrs.📍 Estadio Banorte



¡VAMOS LOS RAYADOS!🔵⚪ pic.twitter.com/QryTuhD4l5 — Rayados (@Rayados) November 23, 2026

Previo a la Fiesta Grande, Monterrey cumplió con el objetivo de derrotar a Pumas en Ciudad Universitaria, todo gracias a un doblete del argentino Luca Orellano, mientras las Águilas volvieron a generar dudas al caer contra unos eliminados Tigres en el Volcán, tras el solitario tanto del argentino Juan Brunetta.



Para este cotejo, los dos no contarán con todas sus armas, ya que tienen lesionados y castigados en sus filas, pero a la vez recuperan. Sin embargo, hay buenas noticias para el técnico argentino Matías Almeyda porque el lateral derecho Ricardo Chávez retorna con La Pandilla tras haber estado suspendido en la última fecha por acumulación de tarjetas.



Con respecto a los azulcremas, Dagoberto Espinoza vuelve tras haber sido cuidado por el golpe en el ojo que recibió durante el amistoso contra New York Red Bulls, así como Kevin Álvarez, a quien se le dio descanso para que no recibiera su quinta amarilla, sin olvidar a Érick Sánchez, que estuvo suspendido por acumulación de tarjetas. A eso se suma que el uruguayo Brian Rodríguez, ausente en la última fecha, recibió el visto bueno del cuerpo médico para viajar a la Sultana del Norte tras dejar atrás una lesión en el bíceps femoral izquierdo.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Esteban Andrada | Hector Vivas/GettyImages

Esteban Andrada: el arquero argentino ni siquiera estuvo presente en la última fecha debido a una molestia en el menisco de la rodilla derecha. En la semana se siguió de cerca la evolución de La Sabandija, sin embargo, estaría descartado y una vez más Luis ‘Mochis’ Cárdenas sería el titular bajo los tres postes.

Stefan Medina: el defensa colombiano continuó con molestias musculares, así que estuvo entre ‘algodones’ y prácticamente estaría descartado.

Uros Djurdjevic: ‘Djuka’ sigue fuera de circulación, como ha sido a lo largo del campeonato. El delantero serbio no trabaja a la par de sus compañeros desde los primeros días de octubre debido a una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monnterrey?

Carlos Salcedo | Jam Media/GettyImages

Carlos Salcedo: el defensa central perdió la cabeza en la última fecha dejando a su equipo con diez cuando el partido estaba empatado sin anotaciones y la eliminación le respiraba en la nuca a los regios. El Titán se llevó doble amarilla y ahora no estará para el primer juego en El Gigante de Acero.

¿Qué jugadores tiene lesionados América?

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Henry Martín: el capitán es duda. El delantero tiene problemas musculares en el cuádriceps, los cuales comenzaron a presentarse en el último entrenamiento.

Raúl Zúñiga: a finales de agosto, el colombiano fue operado por una lesión de cartílago en el cóndilo medial de la rodilla. De hecho, fue dado de baja de los registros del club en la página oficial.

Víctor Dávila: mismo caso. El chileno también fue dado de baja porque sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha desde el torneo pasado.

Raphael Veiga: el centrocampista brasileño sufrió una lesión en el hombro izquierdo y volvió a Brasil para operarse y rehabilitarse, quedando fuera el resto del certamen. Sumado a ello, es casi un hecho que no volvería a Coapa porque el equipo no haría válida la opción de compra con el Palmeiras.

¿Qué jugadores tiene suspendidos América?

No hay elementos de Coapa en la ‘congeladora’.