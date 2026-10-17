Lesionados y suspendidos para el partido Monterrey vs Pachuca

Este domingo se cierra la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026. Monterrey buscará hacerse con los tres puntos frente al Pachuca en el Estadio BBVA. El equipo del argentino Matías Almeyda es décimo de la clasificación con 14 unidades, mientras el cuadro hidalguense es onceavo con 13.



Rayados viene de empatar 1-1 con América en el Estadio Banorte Azteca. El uruguayo Diego Rossi adelantó a la visita, sin embargo, su compatriota Santiago Bueno consiguió la igualada, aunque el encuentro estuvo plagado por la polémica ya que no se marcó un claro penal del colombiano Cristian Borja sobre Jesús ‘Tecatito’ Corona, lo que pudo haber significado el 0-2. Debido a esto, la directiva ya pidió un castigo para el silbante Óscar Mejía y su cuerpo arbitral.



Hablando de los Tuzos, sacaron un valioso punto del Estadio Hidalgo. El conjunto de la Bella Airosa llegó a estar dos veces abajo en el marcador, pero se pudo reponer. Cuando caía 0-2 tras los tantos del argentino Matías Espíndola y Julián Carranza, el brasileño Eduardo Bauermann y el venezolano Salomón Rondón lograron el empate. Una vez más, el colombiano Juan Valencia puso arriba a los Rayos, más El Rey hizo su doblete para cerrar el 3-3 y amargarle la fiesta a los locales. Para esta jornada recuperan al lateral derecho Carlos Sánchez, quien estaba en la congeladora por haber llegado a las cinco amarillas.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Uros Djurdjevic | Hector Vivas/GettyImages

Stefan Medina: el colombiano presentó mejoría en su pierna tras el golpe sufrido en el parón de la Fecha FIFA del mes de octubre, sin embargo, sigue descartado.

Luca Orellano: Mismo caso. El extremo argentino sigue con problemas musculares y aunque presentó una leve mejoría no está listo para el encuentro.

Uros Djurdjevic: el delantero serbio ‘Djuka’ continuó realizando labores por separado mientras buscaba recuperarse de su lesión en el tobillo.

¿Qué jugadores tiene sancionados Monterrey?

No tiene castigados, incluso sólo hay futbolistas con dos amarillas acumuladas. Ellos son Carlos Salcedo, Ricardo Chávez, Alonso Aceves, César Garza y el español Óliver Torres.

¿Qué jugadores tiene lesionados Pachuca?

Robert Kenedy | Hector Vivas/GettyImages

Alexeí Domínguez: el pasado 8 de agosto sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. El extremo volvería hasta mediados de noviembre.

Robert Kenedy: el mediocabista brasileño tiene una lesión miotendinosa en el bíceps femoral desde mediados de septiembre.

Andrés Arroyo: el colombiano presentó una fractura en el quinto metatarsiano siendo intervenido quirúrgicamente. Su regreso sería inicios de noviembre.

¿Qué jugadores tiene sancionados Pachuca?

Francisco Venegas | Manuel Velasquez/GettyImages

Francisco Venegas: el lateral izquierdo llegó a las cinco amarillas la jornada pasada al cometer una mano y debe cumplir un juego de suspensión.

Quien debe tener cuidado en este compromiso es el defensa argentino Sergio Barreto, ya que tiene cuatro cartones preventivos.