Pachuca y Chivas de Guadalajara tienen un corto, pero interesante historial en la postemporada. Estas dos escuadras tradicionales del futbol mexicano solamente se han enfrentado un par de veces en esta fase del campeonato, desde que se instauraron los torneos cortos.

En el Apertura 2006, el Pachuca se impuso al Rebaño Sagrado en una de las semifinales más emocionantes que se hayan registrado. La serie terminó empatada con marcador global de 4-4, pero los Tuzos avanzaron por su mejor posición en la tabla.

En el torneo Guardianes 2021, el cuadro hidalguense se volvió a medir al Guadalajara, ahora en el repechaje para clasificar a la liguilla. En aquella ocasión, Pachuca ganó por marcador de 4-2 y eliminó a los rojiblancos.

El choque de cuartos de final del Apertura 2026 genera una gran expectativa. Por una parte, el equipo de Gabriel Mililto llega como superlíder de la competencia, mientras que los Tuzos clasificaron como octavo lugar de la tabla, pero con un cierre de cuatro victorias al hilo.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas para enfrentar a Pachuca?

Gabriel Milito tiene un par de dudas para el partido de ida de los cuartos de final ante el Pachuca. El estratega argentino explicó que Luis Romo no tuvo participación el fin de semana ante Cruz Azul debido a que sufrió una sobrecarga muscular en el entrenamiento del pasado viernes.

Milito decidió no arriesgar a Romo en la jornada 17, aunque no queda claro si el mediocampista Los Mochis, Sinaloa, pueda tener minutos ante los Tuzos este jueves 26 de noviembre.

Luis Romo está en duda para la ida de cuartos de final ante Pachuca | Jam Media/GettyImages

Otro jugador que está en duda para este compromiso es José Castillo. El polivalente defensa del Pachuca tuvo que ser sustituido por Luis Rey al minuto 59 por molestias. En conferencia de prensa, Milito señaló que Castillo salió de cambio por "cansancio" y por estar un "poco acalambrado", pero que estaría disponible para el siguiente encuentro.

Nombre Lesión Estatus Luis Romo Sobrecarga muscular En duda José Castillo Cansancio En duda

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas para enfrentar a Pachuca?

El Rebaño Sagrado no cuenta con jugadores suspendidos para la ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

¿Qué jugadores tiene lesionados Pachuca?

Pachuca no tiene futbolistas lesionados para el partido de ida ante Chivas de Guadalajara.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Pachuca?

Benjamín Mora podrá contar con su plantilla completa para la ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

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