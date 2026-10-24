Lesionados y suspendidos para el partido Querétaro vs Cruz Azul

Querétaro se ha comenzado a meter en serios problemas, ya que luego de estar en puestos de Liguilla a lo largo del semestre, está a nada de quedarse fuera al ser octavo de la clasificación. Debido a esto, tiene que salir a hacer respetar su cancha este domingo 25 de octubre cuando reciba a Cruz Azul, el cual viene de lograr dos victorias consecutivas para escalar hasta el tercer lugar.



El técnico chileno Esteban González y sus pupilos suman dos tropiezos al hilo, comprometiendo su participación en la fase final. Entre semana disputaron el ‘Clásico de la 57’ perdiendo 2-1 frente al San Luis, con un autogol de Daniel Parra, y aun cuando Alí Ávila los acercó no pudieron evitar quedarse sin unidades.



Hablando de La Máquina Celeste, ya dejó en claro que va con todo por el bicampeonato, pues en la semana superó 1-2 al Pachuca gracias al uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño. Por ahora es tercera con 23 unidades (+7), sin embargo, tiene las mismas que Chivas (+8), pero la mejor diferencia de goles del Rebaño los pone por encima, mientras el América le saca cuatro puntos.



La última vez que los dos se enfrentaron se vio un empate 1-1 en el Estadio Corregidora, inmueble que nuevamente servirá de sede. En aquella ocasión, Jéremy Márquez adelantó a los cementeros, pero él mismo cometería un autogol para poner las cifras definitivas.

¿Qué jugadores tiene lesionados Querétaro?

Paulo Víctor | Jam Media/GettyImages

Santiago Homenchenko: sin duda alguna la baja más sensible del cuadro queretano, pues es su capitán y el hombre de jerarquía en el mediocampo. Hace una seman sufrió una fractura de mano que requirió intervención quirúrgica y por ahora se desconoce cuando podría retornar, corriendo peligro de perderse el resto del campeonato.

Paulo Víctor: el brasileño es duda. Durante la semana abandonó el terreno de juego al minuto 37 por un golpe en la pierna. Si bien no fue algo de gravedad, es posible que esté descartado.

Erik Dueñas: hace algunas semanas el mexicoamericano sufrió una lesión en la rodilla y sigue en proceso de rehabilitación.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Querétaro?

Si bien no hay castigados, Bernardo Parra deberá andarse con cuidado porque ya acumula cuatro amarillas. Por otro lado, el defensa Diego Reyes regresa a la acción tras haberse perdido la jornada pasada por sanción.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Willer Ditta | NurPhoto/GettyImages

José Paradela: persisten sus molestias musculares desde hace dos semanas, por eso no ha sido arriesgado. Un reporte de Adrián Esparza de TUDN reveló que el argentino no estará listo para la visita al Gallinero.

Willer Ditta: Según Adrián Esparza, el defensa colombiano tiene un problema en el cuarto dedo del pie que le provocó una inflamación que no ha cesado, tanto que no se podía poner ni el zapato. Poco a poco va mejorando, pero luce complicado que pueda estar ante Querétaro.

Mateo Levy: continúa rehabilitándose tras una lesión en los meniscos.

Cristian Jiménez: sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

Amaury Morales: sigue fuera de circulación por una rotura de ligamento cruzado anterior.

Ralph Orquín: sigue trabajando para recuperar condición física tras un semestre sin haber jugado.

¿Qué jugadores tiene sancionados Cruz Azul?

La Máquina no tiene elementos en la ‘congeladora’.