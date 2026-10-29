Levante vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Levante recibe al Atlético de Madrid este sábado 31 de octubre por la undécima fecha de LaLiga. Metido de lleno en la pelea por el título tras la caída del Barcelona en el Clásico, el conjunto colchonero buscará estirar su racha ante un rival contra el que no pierde de visitante desde 2016.

El equipo de Simeone atraviesa su mejor momento de la temporada con seis victorias consecutivas en LaLiga desde la derrota 3-0 ante el Athletic Club en la cuarta fecha. La última llegó el sábado, con un 1-0 ante el Deportivo en el Metropolitano gracias a un gol de Julián Álvarez, quien ya parece haber dejado atrás el cortocircuito generado por su frustrada salida.

El Levante, por su parte, marcha 14° con 10 puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Después de ganarle 3-1 al Athletic en el partido pendiente de la sexta fecha, el domingo cayó 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta. Orri Óskarsson abrió el marcador a los seis minutos, Nacho Pérez empató tras un centro de Thiago Fernández y Beñat Turrientes marcó el gol del triunfo local a los 27. El equipo de Luís Castro marca muchos goles, pero también es uno de los que más recibe en el campeonato.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de LaLiga.

Pronóstico SI

El Levante es un equipo que propone y suele dejar espacios, algo que el Atlético sabe explotar y mucho más con Julián en racha. El dueño de casa intentará hacer daño con la dupla Iván Romero-Petar Ratkov, pero no le será sencillo sostener el ritmo ante un rival de mayor jerarquía.

Simeone deberá dosificar cargas ya que después de este partido llegan el Bayern Múnich en la Champions y el Barcelona en el Metropolitano. Aun así, la diferencia de momento entre ambos equipos inclina la balanza a favor de la visita.

Pronóstico: Levante 1-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Levante vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Estadio Ciutat de València

Fecha: sábado 31 de octubre

Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 14:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Levante y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Levante : 1

: 1 Empates : 2

: 2 Atlético de Madrid: 2

Último partido entre ambos: 31/01/2026 - Levante 0-0 Atlético de Madrid - La Liga 2025/26, Fecha 22

Levante Ud V Atletico De Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Últimos 5 partidos

Levante Atlético de Madrid Real Sociedad 2-1 Levante 25/10/26 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo 24/10/26 Levante 3-1 Athletic Club 21/10/26 Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/26 Deportivo 1-1 Levante 16/10/26 Espanyol 0-1 Atlético de Madrid 17/10/26 Levante 3-3 Sevilla 12/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Villarreal 3-1 Levante 20/09/26 Alavés 1-2 Atlético de Madrid 10/10/26

¿Cómo ver el Levante vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Levante

Luís Castro no podrá contar con Enzo Bardelli, afectado por una lesión en el isquiotibial. Adrián de la Fuente es duda por unas molestias.

La gran revelación es Nacho Pérez, quien con su gol en Anoeta se convirtió a los 18 años en el futbolista más joven en marcar para el Levante en Primera División. En el mediocampo, Dani Requena encadena tres partidos a gran nivel y se afianzó como titular.

Posible alineación del Levante (4-4-2): Ryan; Nacho Pérez, Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez; Brugué, Requena, Olasagasti, Thiago Fernández; Iván Romero, Ratkov.

Real Sociedad v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone seguirá sin Koke ni Johnny Cardoso, este último con una nueva lesión muscular que lo tendrá fuera hasta mediados de noviembre. Cuti Romero volvió a entrenarse con el grupo y podría entrar en la convocatoria, aunque difícilmente juegue ya que el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo antes de los partidos ante el Bayern y el Barcelona. Giuliano Simeone apunta a recuperar su lugar en el once.

Tras pedir disculpas a la afición por la polémica que lo tuvo como protagonista, Julián Álvarez lleva dos goles y una asistencia en sus últimos tres partidos. La duda en ataque es quién lo acompañará, si Jonathan David o Kang-In Lee.

Atletico de Madrid v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Kang-In Lee, Julián Álvarez.

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