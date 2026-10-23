Lionel Messi elige los goles más importantes de su carrera

Leo Messi viajó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Además, en una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de Oviedo se sinceró sobre varios aspectos de su vida y carrera deportiva.

El jugador del Inter Miami habló acerca de su etapa en Barcelona y lo que fue ser parte del Barça, así como formarse y crecer junto a sus compañeros y amigos, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, entre otros.

VIDEO | Leo Messi, que este viernes recogerá en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, recordó en una entrevista con EFE su etapa en el Barça, en la que el equipo lo ganó "todo" y además disfrutando con el juego. pic.twitter.com/zvYAC64mrF — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 22, 2026

Messi cumplió su sueño de ser campeón del mundo

Después de ganar todo con el FC Barcelona, destacó que ganar el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina fue culminar su carrera con uno de sus más grandes sueños.

Ganar la Copa del Mundo en 2022 fue la culminación de mi carrera. Fue algo que significó más que un sueño para mí Lionel Messi.

Además, reveló que las anotaciones hechas en la final del Mundial 2022 ante Francia junto a otros con el Barcelona en finales de Champions League y El Clásico, fueron de las mejores en su trayectoria por el significado de los partidos que eran.

⁉️ ¿Cuáles son para ti los mejores goles de la carrera de Leo Messi?



🇦🇷 El argentino ha elegido estos 2 pic.twitter.com/umUTNGWN69 — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 22, 2026

"Los goles que marqué contra Francia en la final de la Copa del Mundo fueron los más importantes de mi carrera por lo que significaron, el momento y la importancia del partido".

"También valoro mucho los goles marcados para el Barcelona en finales de la Champions League y partidos de El Clásico", afirmó.

Sobre cómo le gustaría ser recordado en la historia 'Leo' expresó:

“¿Cómo me gustaría que la gente me recuerde? Como un gran deportista que siempre luchó por sus metas y sueños. A veces logré alcanzar lo que quería y a veces no, pero nunca dejé de intentar ganar todo lo que tenía adelante”, sentenció.

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