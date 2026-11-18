¿Lionel Messi y Luis Suárez se retirarán juntos? El uruguayo habla de esa posibilidad
El paso del tiempo comienza a marcar el camino de dos de los mejores futbolistas de la historia reciente. Luis Suárez y Lionel Messi disfrutan de la última etapa de sus respectivas carreras profesionales en el Inter Miami, donde ambos han encontrado la oportunidad de compartir nuevamente vestuario y objetivos deportivos.
La relación entre el delantero uruguayo y el astro argentino trasciende los terrenos de juego. Tal es el grado de amistad que existe entre ambos futbolistas que el propio Suárez ha reconocido que se han planteado la posibilidad de poner punto final a sus carreras de manera simultánea.
Sin embargo, el charrúa es consciente de las dificultades que supone dicho escenario. “Leo tiene tanta energía y tanto deseo de seguir jugando que en algún momento probablemente tendré que decirle: ‘Amigo, tú sigue. Hasta aquí llego yo’”, reconoció el delantero del Inter Miami en declaraciones para Tot Costa.
Pese a ello, Suárez asegura que ninguno de los dos tiene prisa por despedirse del fútbol profsional, pues todavía encuentran motivos para mantenerse dentro de los terrenos de juego. “Por ahora, los dos estamos felices, lo estamos disfrutando y nos sentimos bien físicamente”, añadió el histórico goleador de la selección uruguaya.
La realidad contractual de ambos futbolistas dificulta la posibilidad de que sus despedidas coincidan. Mientras que el argentino tiene un vínculo firmado con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, el compromiso contractual de Luis Suárez con el conjunto de la MLS expira a finales del presente año.
De esta forma, la continuidad del delantero uruguayo estará condicionada por su estado físico y su rendimiento deportivo. La posibilidad de extender su contrato deberá valorarse año con año y se dará solo si su estado de forma está a la par de lo que se exige en el club.
Por lo pronto, tanto Messi como Suárez tienen la intención de seguir disfrutando de su presente en el fútbol estadounidense. Retirarse juntos sería el desenlace ideal para una historia de amistad y éxitos deportivos que comenzó en el Barcelona, aunque las circunstancias podrían obligarlos a despedirse del fútbol en momentos diferents.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.