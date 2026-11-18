El paso del tiempo comienza a marcar el camino de dos de los mejores futbolistas de la historia reciente. Luis Suárez y Lionel Messi disfrutan de la última etapa de sus respectivas carreras profesionales en el Inter Miami, donde ambos han encontrado la oportunidad de compartir nuevamente vestuario y objetivos deportivos.

La relación entre el delantero uruguayo y el astro argentino trasciende los terrenos de juego. Tal es el grado de amistad que existe entre ambos futbolistas que el propio Suárez ha reconocido que se han planteado la posibilidad de poner punto final a sus carreras de manera simultánea.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Luis Suárez on RETIRING alongside Messi: “Leo has so much energy and such a desire to keep playing that at some point I’ll probably have to tell him, ‘My friend, you keep going. This is as far as I go.’”



“For now, we’re both happy, we’re enjoying ourselves and we… pic.twitter.com/Nv3Fp7vmLh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026

Sin embargo, el charrúa es consciente de las dificultades que supone dicho escenario. “Leo tiene tanta energía y tanto deseo de seguir jugando que en algún momento probablemente tendré que decirle: ‘Amigo, tú sigue. Hasta aquí llego yo’”, reconoció el delantero del Inter Miami en declaraciones para Tot Costa.

Pese a ello, Suárez asegura que ninguno de los dos tiene prisa por despedirse del fútbol profsional, pues todavía encuentran motivos para mantenerse dentro de los terrenos de juego. “Por ahora, los dos estamos felices, lo estamos disfrutando y nos sentimos bien físicamente”, añadió el histórico goleador de la selección uruguaya.

Luis Suárez y Lionel Messi conquistando aficionados en el Inter Miami | Caean Couto/GettyImages

La realidad contractual de ambos futbolistas dificulta la posibilidad de que sus despedidas coincidan. Mientras que el argentino tiene un vínculo firmado con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, el compromiso contractual de Luis Suárez con el conjunto de la MLS expira a finales del presente año.

De esta forma, la continuidad del delantero uruguayo estará condicionada por su estado físico y su rendimiento deportivo. La posibilidad de extender su contrato deberá valorarse año con año y se dará solo si su estado de forma está a la par de lo que se exige en el club.

Por lo pronto, tanto Messi como Suárez tienen la intención de seguir disfrutando de su presente en el fútbol estadounidense. Retirarse juntos sería el desenlace ideal para una historia de amistad y éxitos deportivos que comenzó en el Barcelona, aunque las circunstancias podrían obligarlos a despedirse del fútbol en momentos diferents.

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