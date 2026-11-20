Terminó el parón internacional y la Premier League retoma sus actividades este fin de semana con la fecha 11. Uno de los partidos más interesantes del calendario será el domingo, cuando el Manchester United visite al Liverpool en Anfield, con el debut de Mauricio Pochettino como DT de los diablos rojos.

Los Reds están haciendo una buena temporada por el momento, con apenas dos derrotas ante el Arsenal y el Manchester City, que están en la cima de la tabla de posiciones. Los Red Devils, en cambio, vienen de mal en peor, están en zona de descenso y no ganan desde hace ocho partidos, por lo que ahora, bajo las órdenes de un nuevo entrenador, buscarán conseguir un resultado positivo en su visita a los dirigidos por Andoni Iraola.

Pronóstico SI

Pochettino va a tener que hacer malabares si su idea es llevarse los tres puntos de Anfield en su debut. A su mando tiene una defensa que recibió 19 goles en diez jornadas y del otro ladó está Alexander Isak que lleva siete tantos en la Premier y es el segundo goleador del torneo, apenas dos tantos menos que Erling Haaland. Todo apunta a una tarde complicada para los Red Devils, en la que el argentino va a tener que tener paciencia para volver a poner al equipo en orden.

Liverpool 2-0 Manchester United

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Manchester United?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield Stadium

Fecha: domingo 22 de noviembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Samuel Barrott

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Manchester United (últimos cinco partidos)

Liverpool : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 3/5/2026 - Manchester United 3-2 Liverpool - Fecha 1, Premier League 2025/26

Últimos 5 partidos

Liverpool Manchester United Crystal Palace 1-3 Liverpool 8/11/2026 Manchester United 4-4 Aston Villa 8/11/2026 Fenerbahce 3-2 Liverpool 4/11/2026 Manchester United 3-2 Roma 3/11/2026 Liverpool 0-1 Arsenal 1/11/2026 Chelsea 2-0 Manchester United 31/10/2026 Liverpool (6) 1-1 (5) Chelsea 28/10/2026 Manchester United 0-3 Bournemouth 25/10/2026 Liverpool 2-0 Brighton 25/10/2026 Como 4-1 Manchester United 21/10/2026

¿Cómo ver el Liverpool vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México TBD España DAZN Spain, Movistar+, Vamos por M+

Últimas noticias del Liverpool

Iraola buscará reencontrarse con la victoria en Anfield | Steve Bardens - AMA/GettyImages

El Liverpool llega al domingo con una victoria al Crystal Palace antes del parón internacional, partido en el que Alisson Becker fue figura. El arquero jugó todos los encuentros de la Premier y la Champions League en lo que va de la temporada y mantuvo su arco invicto en cuatro de diez fechas en Inglaterra.

Por otro lado, Trey Nyoni es otro jugador que sigue ganando protagonismo bajo las órdenes de Iraola. El mediocampista lleva 13 partidos, seis de ellos como titular, y marcó su primer gol con los Reds ante el Fenerbahçe.

Quien también podría alcanzar una cifra importante este domingo es Virgil van Dijk, que disputaría su partido número 390 con los Reds. El capitán neerlandés tiene contrato hasta junio de 2027 y todavía no definió su continuidad en Anfield. "Hasta ahora lo he pasado de maravilla. Si se prolonga, mejor. Si no, me iré a otro sitio", dijo el defensor luego del triunfo ante las Águilas.

Posible alineación del Liverpool contra el Manchester United (4-2-3-1): Alisson Becker; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak

Últimas noticias del Manchester United

Pochettino se despidió del USMNT con la clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf | Press Association - PA Images/GettyImages

Pochettino asumió de manera oficial el miércoles, cuatro días antes de viajar a Anfield. El argentino firmó un contrato hasta junio de 2029 y tendrá a Jesús Pérez, Toni Jiménez y Sebastiano Pochettino en su cuerpo técnico. Los tres ya están en Manchester trabajando en la preparación del encuentro.

Una de las primeras medidas del sucesor de Michael Carrick va a ser eliminar los días libres inmediatamente posteriores a los partidos. Los futbolistas van a tener que presentarse en Carrington para hacer trabajos de recuperación, sin importar los minutos disputados. El nuevo DT pretende implementar un sistema de juego basado en la presión sobre el rival y más participación de sus jugadores sin pelota.

Por su parte, Senne Lammens aprovechó el parón internacional para recuperar confianza luego de cometer dos errores en el empate por 4-4 ante el Aston Villa. El arquero detuvo un penal en los minutos finales de la victoria de Bélgica por 4-1 ante Italia y recibió las felicitaciones de sus compañeros, entre ellos Youri Tielemans, con quien comparte vestuario en los Red Devils.

Posible alineación del Manchester United contra el Liverpool (4-2-3-1): Senne Lammens; Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Harry Maguire, Diogo Dalot; Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE