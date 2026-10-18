Liverpool vs Villarreal: previa, predicciones y alineaciones

El Liverpool recibe al Villarreal este martes 20 de octubre en Anfield por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El partido reedita la semifinal de la edición 2021/22, cuando los ingleses se impusieron 2-0 en Anfield y 3-2 en La Cerámica para meterse en la final de París. Esta vez, el equipo de Andoni Iraola llega con puntaje perfecto tras dos triunfos, mientras que el Submarino busca confirmar su reacción.

Los Reds vienen de una semana cargada de emociones. Tras la dura caída 3-0 ante el Manchester City en Anfield, goleó 6-3 al LASK en Linz por la Champions y el sábado dio vuelta el partido ante el Brentford, que hasta entonces era uno de los invictos de la Premier. Keane Lewis-Potter puso en ventaja a los locales antes del descanso, pero Víctor Muñoz empató con una gran definición y Alexander Isak marcó el 2-1 definitivo. Con ese triunfo, el equipo llegó a los 12 puntos en Premier y suma dos victorias en dos partidos de Champions, la primera ante el Atlético de Madrid.

El Villarreal, por su parte, empieza a dejar atrás un arranque muy complicado bajo el mando de Íñigo Pérez, que sumó apenas dos puntos en sus primeras cinco fechas de LaLiga, el peor inicio del club en 17 años. Después de caer 3-2 ante el Borussia Dortmund en su estreno europeo, el martes pasado consiguió su primera victoria en la Champions al remontar ante el Napoli por 3-1 con goles de Georges Mikautadze, Juan Mouriño y Tani Oluwaseyi. El sábado, en cambio, no pasó del 0-0 ante el Elche en La Cerámica y es noveno en LaLiga con 9 puntos.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo de Champions.

Pronóstico SI

El Liverpool cuenta con un ataque dinámico, con Florian Wirtz manejando los hilos y un Isak que ya volvió a marcar, pero llega golpeado por las lesiones en la banda derecha y con poco descanso tras jugar en Linz y en Londres. El Villarreal, por su parte, viene recibiendo muchos goles: le marcaron 13 en ocho fechas de LaLiga y solo pudo dejar el arco invicto en el reciente empate ante Elche.

El empuje de Anfield y la jerarquía local deberían ser suficientes para que el Liverpool vuelva a sumar de a tres.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Villarreal

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Villarreal?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Villarreal

Partidos jugados: 4

4 Liverpool : 3

: 3 Empates : 0

: 0 Villarreal: 1

Último partido entre ambos: 03/05/2022 - Villarreal 2-3 Liverpool - Champions League 21/22, Semifinales vuelta

Villarreal v Liverpool Semi Final Leg Two - UEFA Champions League | Quality Sport Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Villarreal Brentford 1-2 Liverpool 17/10/26 Villarreal 0-0 Elche 17/10/26 LASK 3-6 Liverpool 14/10/26 Villarreal 3-1 Napoli 13/10/26 Liverpool 0-3 Manchester City 11/10/26 Real Madrid 1-0 Villarreal 10/10/26 Bournemouth 0-1 Liverpool 20/09/26 Villarreal 3-1 Levante 20/09/26 Liverpool 3-1 Tottenham 15/09/26 Málaga 1-3 Villarreal 17/09/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Villarreal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Liverpool

El triunfo ante Brentford tuvo un costo alto para el equipo con las lesiones de Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong, ambos fuera por un tiempo considerable. El húngaro volvió a resentirse de una lesión en el isquiotibial, mientras que el neerlandés ingresó en el entretiempo y salió apenas siete minutos después. La banda derecha es el gran problema, ya que Conor Bradley también está lesionado. En Londres, Víctor Muñoz terminó jugando de lateral.

La buena noticia es la vuelta de Isak, que marcó el gol del triunfo y el gran nivel de Wirtz, figura ante el Brentford. Iraola, por su parte, realizó duras críticas con respecto al calendario: el equipo jugará seis partidos en los próximos 22 días.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Víctor Muñoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Últimas noticias del Villarreal

El triunfo ante el Napoli le dio aire a Íñigo Pérez, muy cuestionado pocas semanas atrás. El equipo mostró su mejor versión en La Cerámica, aunque el empate ante el Elche dejó en evidencia que todavía le cuesta sostener el nivel. La baja más sensible sigue siendo la de Tajon Buchanan, que se lesionó con la selección de Canadá.

Tras el 0-0 del sábado, es probable que el entrenador recupere a los titulares que dosificó ante el Elche. Mikautadze, autor del primer gol ante el Napoli, pelea por un lugar en el ataque con Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

Villarreal Cf V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Villarreal (4-2-3-1): Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Saliba, Pape Gueye; Akhomach, Moleiro, Ayoze; Mikautadze.

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