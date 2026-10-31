Los 10 clubes más valiosos del mundo - rankeados

Los valores del mundo del fútbol siguen creciendo tanto en materia de fichajes como de contratos de sponsoreo, y eso se ve reflejado en las finanzas de los clubes principales de Europa. Estos son los que suelen mover la mayor cantidad de dinero y su masividad hace que lleguen a distintos puntos del planeta con campañas de marketing y organización de amistosos.

A continuación, el ranking de los 10 clubes más valiosos del mundo.

10. Tottenham

Tottenham Hotspur v Manchester City - UEFA Champions League Quarter Final: First Leg | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Este es probablemente el caso más sorprendente y paradójico de la lista: ocupa el lugar 10 un club que se salvó del descenso de casualidad en la última jornada de la Premier League 2025/26. Lógicamente, tras una temporada pésima, no juegan copa europea. Lo gastado en el mercado de fichajes elevó su valor, quedará por ver si también puede levantar su juego.



Valor de mercado: €836 millones

Jugador más costoso: Sandro Tonali, €90 millones

9. Manchester United

Manchester United FC v AFC Bournemouth - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Los Diablos Rojos supieron ser uno de los clubes más grandes de Europa, pero ahora están en un momento de reconstrucción interna. En el cierre de la temporada pasada lograron la clasificación a la UEFA Champions League, aunque el arranque de esta campaña fue realmente decepcionante.



Valor de mercado: €928.8 millones

Jugador más costoso: Bryan Mbeumo, €75 millones

8. Bayern Múnich

FC Bayern Muenchen v FC Augsburg - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Son los dominadores de la liga de Alemania hace más de una década de manera prácticamente excluyente, y para lograrlo necesitan un plantel de lujo. Cuentan con Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro, y una plantilla increíble de futbolistas.



Valor de mercado: €1.039 millones

Jugador más costoso: Michael Olise, €180 millones

7. Liverpool

Liverpool FC v Arsenal FC - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El equipo británico fue uno de los grandes animadores de los últimos años tanto en la Premier League como en la UEFA Champions League. Tuvieron una mala temporada en la campaña pasada y buscarán volver a competir por cosas importantes en la 2026/27.



Valor de mercado: €1.089 millones

Jugador más costoso: Dominik Szoboszlai, €100 millones

6. Chelsea

Chelsea v Liverpool - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Salieron al mercado con furia tras una temporada muy mala e incorporaron en cantidades, posicionándose así de mejor manera en este ranking. Al igual que el Tottenham, no tienen actividad europea en esta campaña.



Valor de mercado: €1152 millones

Jugador más costoso: Morgan Rogers, €120 millones

5. FC Barcelona

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El bicampeón español tiene a una de las mayores joyas jóvenes y al jugador más valioso del último Mundial, por lo que su lugar en las inmediaciones del podio está más que justificado. Se quedaron con las ganas de que su 10 gane el Balón de Oro, pero sin dudas tienen material para volver a buscar ese galardón el año próximo.



Valor de mercado: €1.296 millones

Jugador más costoso: Lamine Yamal, €220 millones

4. París Saint-Germain

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Alexander Hassenstein/GettyImages

El PSG logró sacarse la espina de las copas internacionales en las últimas dos temporadas ganando sus primeras UEFA Champions League de manera consecutiva. Ahora, irán con un gran plantel en búsqueda de la tercera copa al hilo.



Valor de mercado: €1.362 millones

Jugador más costoso: Vitinha, €140 millones

3. Arsenal

Arsenal v West Ham United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El vigente subcampeón de la UEFA Champions League y dueño de la Premier League es el tercero de la lista y cuenta con un plantel cada vez más de lujo por sus incorporaciones del último mercado. Buscarán en esta campaña sacarse la espina de las competencias internacionales y gritar campeón, aunque tendrán que competir a un nivel incluso más alto que en la edición anterior para lograrlo.



Valor de mercado: €1.376 millones

Jugador más costoso: Declan Rice, €120 millones

2. Manchester City

AEK Athens Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Carl Recine/GettyImages

El club mancuniano quiere recuperar su trono del fútbol inglés de la mano de su gran plantilla, y ha gastado una fortuna en el último mercado de fichajes para contratar futbolistas como Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández y Elliot Anderson. Tuvieron un arranque récord de la mano de Enzo Maresca y van por todo.







Valor de mercado: €1.498 millones



Jugador más costoso: Erling Haaland, €220 millones

1. Real Madrid

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Angel Martinez/GettyImages

El Merengue cuenta con varias de las máximas estrellas de la actualidad, por eso sorprende que no haya podido coronar en las últimas temporadas. De cara a esta nueva campaña, la Casa Blanca gastó millones para traer más futbolistas y sacó chapa de candidato ganando El Clásico como visitante.



Valor de mercado: €1.503 millones

Jugador más costoso: Kylian Mbappé, €200 millones

Club País Valor de mercado Real Madrid España €1503 millones Manchester City Inglaterra €1498 millones Arsenal Inglaterra €1376 millones París Saint-Germain Francia €1362 millones FC Barcelona España €1296 millones Chelsea Inglaterra €1152 millones Liverpool Inglaterra €1089 millones Bayern Múnich Alemania €1039 millones Manchester United Inglaterra €928.8 millones Tottenham Inglaterra €836 millones