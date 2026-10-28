Los 10 favoritos para ganar el Balón de Oro 2027 - rankeados

El Balón de Oro 2026 fue, merecidamente, para un Harry Kane que tuvo más goles que partidos jugados, que capitaneó al Bayern Múnich a los títulos tanto en la Bundesliga como en la Copa de Alemania, y a la selección inglesa a ser tercera del Mundial 2026.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aún así, hubo jugadores que también tuvieron temporadas brillantes y se quedaron con las ganas de levantar el trofeo. Ahora, la cuenta vuelve a cero y todos de vuelta a competir por el galardón individual más valioso del mundo del fútbol.

A continuación, los 10 candidatos a ganar el Balón de Oro 2027.

10. Ousmane Dembélé

69th Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, se beneficia de su papel como figura principal en el que es, posiblemente, el mejor equipo del planeta.



El PSG aspira a ganar la Ligue 1 y figura entre los favoritos para alzarse con la Champions League, lo que supondría su tercer triunfo europeo consecutivo. Si logra igualar sus registros de hace dos temporadas —35 goles y 16 asistencias—, será difícil no considerarlo el principal candidato.

9. Vinicius Jr

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Considerando su difícil inicio de temporada 2026/27, Vinícius Jr sabe que ya está intentando remontar en la lucha por el Balón de Oro.



Aun así, no sería de extrañar que experimentara una gran mejoría en 2027. Pocos jugadores en el mundo poseen las mismas cualidades decisivas que el brasileño.

8. Rodri

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024 | FRANCK FIFE/GettyImages

Rodri nació para jugar en el Barcelona, ​​y ya lo está demostrando.



Como uno de los mejores pasadores del fútbol mundial, no hay jugador que controle el ritmo de un partido como él. Cada pase es milimétrico, ejecutado en el momento justo y con una intención clara, permitiendo que el Barça mantenga siempre la iniciativa.



Si el conjunto catalán logra, por fin, conquistar la UEFA Champions League bajo la dirección de Hansi Flick, no sería de extrañar que Rodri escale posiciones en la clasificación para estas mismas fechas el año que viene.

7. Erling Haaland

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

Las acusaciones que pesan sobre el Manchester City siguen proyectando una sombra sobre el club, pero Erling Haaland se ha negado a dejar que el ruido lo distraiga.



El noruego ha tenido un comienzo fulgurante a las órdenes del nuevo entrenador, Enzo Maresca; ha arrancado la temporada 2026-27 en un estado de forma imponente y ya apunta claramente a conquistar su cuarta Bota de Oro de la Premier League en cinco temporadas.

6. Harry Kane

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026 | FRANCK FIFE/GettyImages

Puede que, al comienzo de la temporada 2026/27, Kane no muestre el mismo estado de forma arrollador con el Bayern Múnich que exhibió la campaña pasada; sin embargo, el inglés sigue siendo uno de los delanteros de élite a nivel mundial.



No solo es un rematador letal, capaz de definir jugadas con apenas un par de toques, sino que su capacidad para asociarse con sus compañeros —retrasando su posición para distribuir el balón— no tiene parangón.



El vigente ganador del Balón de Oro 2026 sigue siendo uno de los delanteros más prolíficos del mundo; bien podría ser víctima de sus propios estándares elevados.

5. Raphinha

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Ningún jugador en Europa ha tenido un mejor comienzo de la temporada 2026/27 que Raphinha, del FC Barcelona.



A pesar de haber sufrido una lesión, el brasileño ya suma una cifra de dos dígitos en la combinación de goles y asistencias, contribuyendo a que el Barça encadene nueve victorias consecutivas en el inicio de La Liga, en su búsqueda de un tercer título consecutivo.



Si bien Raphinha fue, sin duda, una estrella durante su etapa en la Premier League con el Leeds United, pocos habrían podido prever el nivel que ha alcanzado en el Camp Nou.

4. Jude Bellingham

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Tras una difícil temporada 2025/26 para el Real Madrid, Jude Bellingham ha recuperado su mejor versión, mostrando un dominio absoluto.



Convertido en una fuerza de la naturaleza en el centro del campo, el inglés es capaz de abrirse paso entre los equipos rivales como si estos ni siquiera estuvieran ahí. Los goles y las asistencias han vuelto a fluir, y el jugador está brillando bajo las órdenes de José Mourinho.

3. Michael Olise

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | EyesWideOpen/GettyImages

¿Existe hoy en el fútbol mundial una zurda mejor que la de Michael Olise? Diríamos que no. La pierna izquierda del francés es pura magia: una varita capaz de sacar algo de la nada, ya sea mediante un centro con un efecto endiablado, una acción técnica exquisita o un disparo con rosca desde larga distancia.



Si observas a los equipos que se enfrentan al Bayern Múnich, notarás que casi siempre asignan a dos, o incluso tres, defensores para intentar contener a Olise. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo bueno que es.

2. Kylian Mbappé

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Una vez más, no cabe duda de la genialidad de Kylian Mbappé. Dotado de una velocidad fulgurante, una definición letal y una tendencia cada vez mayor a mostrarse menos egoísta en el último tercio del campo, él es, invariablemente, el eje de todo lo que el Real Madrid hace bien.



Que logre o no alzar el Balón de Oro de 2027 podría depender, en última instancia, de una sola cuestión: ¿será capaz de guiar al Real Madrid hacia la gloria en la UEFA Champions League?

1. Lamine Yamal

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

Basta con observar la espectacular jugada y el gol con rosca de Lamine Yamal contra el Real Betis a mediados de octubre para entender exactamente por qué figura entre los favoritos para ganar el Balón de Oro de 2027.



Esta sensación española posee un talento sublime; es el tipo de promesa generacional que no veíamos desde la irrupción de un tal Lionel Messi.

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