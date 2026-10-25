Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo en 2026

Forbes dio a conocer esta semana la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2026, en la cual Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ocupan otra vez los primeros dos lugares. Por cuarto año consecutivo, los delanteros encabezan la clasificación.

Los diez jugadores mejor remunerados tendrán acumulados aproximadamente 942 millones de dólares para el final de la temporada 2026/27, cifra ligeramente inferior a los 945 millones del año pasado.

1. Cristiano Ronaldo - 300 millones de dólares

Cristiano Ronaldo, Al Nassr | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

El delantero sigue como líder de la clasificación. 250 millones de dólares son procedentes del Al Nassr y los otros 50 millones por acuerdos comerciales. Cristiano superó los 2000 millones de dólares en ingresos a lo largo de su carrera y Forbes estima su patrimonio en 1200 millones.



El portugués reconoció en agosto a Vogue que es muy posible que esta temporada sea la última de su carrera profesional. Fuera del fútbol, invirtió en empresas como Perplexity y Whoop, además de su marca CR7, que incluye indumentaria, perfumes y hoteles.

2. Lionel Messi - 145 millones de dólares

Lionel Messi, Inter Miami | Leonardo Fernandez/GettyImages

El argentino está segundo en la lista de Forbes, de los 145 millones de dólares anuales, 70 millones son por el Inter Miami y 75 millones provienen de acuerdos comerciales. Su contrato con las Garzas se extiende hasta 2028 e incluye acuerdos vinculados con Adidas y Apple TV.



En el ámbito empresarial, incorporó acuerdos con OpenAI y Duracell, además de adquirir los clubes españoles Eldense y Cornella. Forbes proyecta que va a superar los 2000 millones de dólares en ingresos profesionales en el próximo año.

3. Kylian Mbappé - 100 millones de dólares

Kylian Mbappé, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El goleador del Real Madrid completa el podio con 70 millones de dólares por su contrato con el Merengue y 30 millones por patrocinios.



En septiembre, Mbappé finalizó su vínculo comercial con Nike, que había comenzado cuando tenía apenas ocho años, y firmó con la empresa suiza On. El acuerdo incluye una participación accionaria en la compañía, pero no se conoce su valor exacto.

4. Erling Haaland - 85 millones de dólares

Erling Haaland, Manchester City | Matt McNulty/GettyImages

El delantero recibe 60 millones de dólares del Manchester City y 25 millones por patrocinios. Su contrato con los Citizens se extiende hasta 2034 y lo ubica como uno de los futbolistas mejor remunerados de la Premier League.



Su popularidad creció considerablemente durante el Mundial 2026 y su desempeño con la selección de Noruega, así, llegó a 77 millones de seguidores en Instagram, y sumó acuerdos comerciales con Revolut y Walovi, además de su asociación con Nike.

5. Vinícius Jr. - 76 millones de dólares

Vinicius Jr, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

El jugador del Real Madrid ocupa la quinta posición de la lista con 48 millones de dólares provenientes del club y 28 millones por actividades comerciales. En agosto firmó una renovación por seis años que garantiza su permanencia en el Merngue hasta 2032.



Fuera de las canchas, tiene 15 patrocinadores activos, entre ellos Fanatics, Hugo Boss y Vivo.

6. Lamine Yamal - 55 millones de dólares

Lamine Yamal, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El extremo del Barcelona es el futbolista más joven de la lista. Sus ingresos alcanzan los 35 millones de dólares por su actividad deportiva y 20 millones por patrocinios, frente a los 43 millones que percibió el año pasado.



Su crecimiento comercial incluye acuerdos con Coca-Cola, McDonald's y American Eagle, empresa con la que firmó un contrato de cinco años.

7. Sadio Mané - 54 millones de dólares

Sadio Mane, Al Nassr | Yasser Bakhsh/GettyImages

El futbolista de Senegal aparece en la séptima posición con 50 millones de dólares por su contrato con el Al Nassr y cuatro millones por patrocinios. Comparte equipo con Cristiano Ronaldo y los dos afrontan el último año de sus respectivos contratos.



En el ámbito comercial, tiene un acuedo a largo plazo con New Balance.

8. Jude Bellingham - 45 millones de dólares

Jude Bellingham, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista percibe 29 millones de dólares por su contrato con el Real Madrid y 16 millones por acuerdos publicitarios. Su vínculo con el club blanco finaliza en 2029, pero habría posibilidades de una renovación que incrementaría sus ingresos.



El inglés tiene acuerdos con Adidas, Louis Vuitton y Skims, además de haber invertido en Onside, una empresa dedicada al cuidado personal masculino.

9. Harry Kane - 42 millones de dólares

Harry Kane, Bayern Munich | Daniela Porcelli/GettyImages

El delantero del Bayern Múnich vuelve a la lista de Forbes por primera vez desde 2023, con 29 millones de dólares por el fútbol y 13 millones de patrocinios. El inglés llegó a los bávaros en 2023, después de 14 años en el Tottenham.



Su contrato con el club alemán finaliza esta temporada, pero podría extenderse hasta 2029. Entre sus principales socios comerciales están Skechers, Crayola, Google Gemini y Oura Ring.

10. Mohamed Salah - 40 millones de dólares

Mohamed Salah, Trabzonspor | Anadolu/GettyImages

El egipcio cierra la clasificación con 20 millones de dólares del fútbol y otros 20 millones por patrocinios. Después de finalizar su contrato con el Liverpool, eligió seguir su carrera en el Trabzonspor, de la Superliga de Turquía.



Salah firmó un vínculo de dos años con un sueldo anual cercano a los 19 millones de dólares y un acuerdo que le garantiza el 20 % de los ingresos por productos comerciales asociados a su figura. Además, tiene contratos con Adidas, Pepsi y Vodafone.