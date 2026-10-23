Desde 1956, cuando la revista France Football lo entregó por primera vez, el Balón de Oro es el premio individual más codiciado del fútbol. Durante casi cuatro décadas estuvo reservado a jugadores europeos, a partir de 1995 se abrió a futbolistas de cualquier nacionalidad que jugaran en Europa y desde 2007 premia al mejor del planeta, sin importar dónde juegue.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Ningún joven lo ganó todavía, aunque la camada de prodigios cada vez más precoces hace pensar que esa barrera se romperá algún día. Por ahora, solo uno lo levantó antes de cumplir 22 años. Algunos de los que aparecen en esta lista se convirtieron después en leyendas con varios trofeos en la vitrina; otros vieron cómo las lesiones o sus propios demonios apagaron aquel brillo de sus primeros años. Estos son los diez ganadores más jóvenes de la historia.

Los 10 jugadores más jóvenes en ganar el Balón de Oro

10. Denis Law (1964)

Arsenal v Manchester United league match at Highbury 28th November 1964. Denis Law Final score: | Mirrorpix/GettyImages

El escocés tenía 24 años, 9 meses y 28 días cuando recibió el Balón de Oro allá por diciembre de 1964. Delantero explosivo, oportunista y gran cabeceador, había debutado a los 16 años en el Huddersfield, pasó por el Manchester City y el Torino, y en 1962 arribó al Manchester United. Como Red Devil formó junto a Bobby Charlton y George Best la famosa "Santa Trinidad" que reconstruyó al club tras la tragedia aérea de Múnich.



Su consagración llegó tras una temporada 1963-64 de récord: marcó 46 goles con el United, la mejor marca del club en una sola campaña, y además anotó 11 tantos en siete partidos con Escocia. En la votación superó a Luis Suárez, del Inter, y a Amancio, del Real Madrid. Sigue siendo el único escocés en ganar el premio.

9. Johan Cruyff (1971)

Johan Cruyff | R. Powell/GettyImages

Con 24 años, 8 meses y 3 días, el holandés ganó el primero de sus tres Balones de Oro. Mucho más que un gran jugador, fue el intérprete más brillante del "Fútbol Total" de Rinus Michels.



En 1971 llevó al Ajax a ganar su primera Copa de Europa tras vencer al Panathinaikos en Wembley y también conquistó la Copa de los Países Bajos. Aquel año marcaría el inicio de una dinastía. Ajax repetiría el título europeo en 1972 y 1973, y Cruyff volvería a ganar el Balón de Oro en 1973 y 1974, ya como figura del Barcelona.

8. Marco van Basten (1988)

Netherlands v Soviet Union 1988 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Este crack neerlandés tenía 24 años, 1 mes y 27 días cuando recibió el premio. Delantero de una elegancia y una técnica fuera de lo común, también terminó su carrera con tres Balones de Oro (1988, 1989 y 1992), aunque una lesión crónica de tobillo lo obligó a dejar de jugar con apenas 28 años.



En 1988 ganó la Serie A con el Milan de Arrigo Sacchi, aunque las lesiones lo limitaron buena parte de la temporada. Su gran explosión llegó en la Eurocopa de Alemania: fue goleador del torneo con cinco tantos, le hizo un hat-trick a Inglaterra y en la final ante la Unión Soviética firmó una volea imposible desde un ángulo cerrado. Le dio a los Países Bajos su único título grande, algo que ni Cruyff había logrado, y en la votación superó a sus compañeros Ruud Gullit y Frank Rijkaard.

7. Eusébio (1965)

FBL-PORTUGAL-EUSEBIO-DEATH-OBIT | STAFF/GettyImages

Nacido en Mozambique, la "Pantera Negra" recibió el premio con 23 años, 11 meses y 3 días. Fue el primer futbolista negro y el primer nacido en África en ganar el Balón de Oro, después de haber sido segundo en 1962. Potente, veloz y con un remate demoledor, es considerado el mejor jugador de la historia del Benfica.



En la temporada 1964-65 marcó 48 goles en 36 partidos, ganó la liga portuguesa y llegó a la final de la Copa de Europa, que el Benfica perdió ante el Inter. Al año siguiente fue el goleador del Mundial de Inglaterra con nueve tantos y llevó a Portugal al tercer puesto, lo que le valió un nuevo segundo lugar en la votación del Balón de Oro.

6. Cristiano Ronaldo (2008)

Manchester United Portuguese winger Cris | FRANCK FIFE/GettyImages

Por apenas dos meses, Cristiano le arrebató a Eusébio el récord de portugués más joven en ganar el premio. Lo hizo con 23 años, 9 meses y 29 días. Llegó al Manchester United en 2003 como un extremo habilidoso pero algo individualista, y bajo las órdenes de Alex Ferguson se transformó en una máquina de hacer goles.



En la temporada 2007-08 ganó la Premier League y la Champions League, con gol en la final de Moscú ante el Chelsea, y marcó 31 tantos en la liga inglesa, una cifra récord en ese momento para un torneo de 38 fechas. Fue el primero de sus cinco Balones de Oro: los cuatro restantes llegarían con la camiseta del Real Madrid.

5. Oleg Blokhin (1975)

Soccer - USSR | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

El delantero ucraniano ganó el premio con 23 años y se convirtió en el segundo futbolista de la Unión Soviética en lograrlo tras Lev Yashin. Extremo izquierdo de una velocidad impresionante, pasó casi toda su carrera en el Dinamo de Kiev y es el máximo goleador histórico tanto de la liga soviética como de la selección de la URSS.



En 1975 lideró al Dinamo de Valeri Lobanovski en un año histórico: ganó la liga soviética, la Recopa de Europa, con gol en la final ante el Ferencváros, y la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich, en una serie en la que marcó los tres goles de su equipo. Aquel año anotó 23 goles. Ya retirado, dirigió a Ucrania en su primer Mundial, Alemania 2006.

4. George Best (1968)

George Best | Mirrorpix/GettyImages

Best tenía 22 años, 7 meses y 2 días cuando fue elegido el mejor de Europa. Gambeteador endiablado y figura mediática en plena era de los Beatles, fue una de las primeras superestrellas pop del fútbol. Sigue siendo el único jugador de Irlanda del Norte en ganar el premio.



Fue el gran protagonista del Manchester United que se convirtió en el primer club inglés en ganar la Copa de Europa en 1968. En la final de Wembley ante el Benfica, marcó en el alargue el gol que encaminó el 4-1. Máximo goleador de la liga inglesa 1967-68 con 28 tantos, aquella temporada marcó la cima de una carrera brillante a la que el alcohol fue apagando de a poco.

3. Lionel Messi (2009)

Barcelona v Espanyol - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

El mejor de todos los tiempos ganó el primero de sus ocho Balones de Oro con 22 años, 5 meses y 7 días. Formado en La Masía desde los 13 años, ya era la gran figura del equipo que Pep Guardiola había transformado en una máquina de jugar al fútbol.



2009 fue el año del sextete histórico del Barça: Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Lio marcó en las finales de la Copa del Rey, de la Champions ( cabezazo ante el Manchester United en Roma) y del Mundial de Clubes, donde le dio el título al Barcelona ante Estudiantes de La Plata con un gol de pecho en el alargue. ¿Lo más increíble de todo? Sus mejores años todavía estaban por venir.

2. Michael Owen (2001)

Michael Owen | Michael Steele/GettyImages

El inglés recibió el trofeo con 22 años y 4 días. El mundo lo había descubierto con apenas 18 en el Mundial de Francia 1998, con aquel golazo a la Argentina en Saint-Étienne tras una corrida desde la mitad de la cancha. Veloz y letal en el mano a mano, es el único jugador del Liverpool en ganar el Balón de Oro y el último inglés en lograrlo.



En 2001 fue clave en el triplete del Liverpool: Copa de la Liga, FA Cup y Copa de la UEFA. Michael terminó como goleador del equipo con 24 tantos. Su actuación más recordada fue la final de la FA Cup ante el Arsenal, que dio vuelta con dos goles en los minutos 83 y 88. En septiembre de ese año, además, le hizo un hat-trick a Alemania en Múnich en la histórica goleada 5-1 de Inglaterra.

1. Ronaldo Nazário (1997)

FC Internazionale Archive | FC Internazionale Archive/GettyImages

El "Fenómeno" es el ganador más joven de la historia: tenía 21 años, 3 meses y 5 días cuando recibió el Balón de Oro en diciembre de 1997, y fue además el primer brasileño en conseguirlo. Combinaba potencia, velocidad y una técnica descomunal en carrera. Muchos creen que, de no haber sido por las graves lesiones de rodilla que sufrió poco después, podría haber sido el mejor jugador de todos los tiempos.



Cuando le entregaron el premio ya jugaba en el Inter, que lo había comprado al Barcelona a mitad de ese año, pero el trofeo se lo ganó sobre todo con la camiseta azulgrana. En su única temporada en el Barça marcó 47 goles, fue Pichichi y Bota de Oro, y ganó la Recopa de Europa (con gol de penal en la final ante el PSG), la Copa del Rey y la Supercopa de España. A eso le sumó la Copa América con Brasil y un gran arranque en Italia.



Cinco años después, y tras casi dos temporadas sin poder jugar por las lesiones, volvió a lo más alto. Fue campeón y goleador del Mundial de Corea-Japón 2002, fichó por el Real Madrid y ese diciembre ganó su segundo Balón de Oro, ya como jugador merengue.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27