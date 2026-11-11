Los 10 jugadores más valiosos que quedaron fuera de la convocatoria de USMNT en la fecha FIFA de noviembre

La selección de Estados Unidos se enfrentará dos veces este mes de noviembre a Haití, la sorprendente clasificada para el Mundial de 2026. De cara a estos compromisos, algunas de las principales estrellas del país han quedado fuera de la última convocatoria de Mauricio Pochettino.

Los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf servirán de escenario para evaluar cuál mes el verdadero nivel de la selección estadounidense, que busca prolongar una racha de cuatro victorias consecutivas, si tomamos en cuenta los triunfos en partidos amistosos contra Perú, Chile, México y Canadá durante septiembre y octubre.

Tomando como referencia el portal especializado Transfermarkt. elaboramos una lista con los jugadores más valiosos que no estarán con la selección estadounidense este mes.

Jugador Club Valor en el mercado Ricardo Pepi PSV Eindhoven 33,4 millones de dólares Brenden Aaronson Leeds United 24,5 millones de dólares Johnny Cardoso Atlético de Madrid 22,3 millones de dólares Timothy Weah Olympique de Marsella 22,3 millones de dólares Yunus Musah AC Milan 20,1 millones de dólares Josh Sargent Toronto FC 17,8 millones de dólares Haji Wright Coventry City 17,8 millones de dólares Zavier Gozo Crystal Palace 13,4 millones de dólares Aidan Morris Middlesbrough 13,4 millones de dólares Tanner Tessmann Olympique de Lyon 11,1 millones de dólares

Convocatoria de la selección de Estados Unidos para los partidos contra Haití

Right back into it in Red White & Blue. 🇺🇸



Mauricio Pochettino has called in 25 players for our November camp and pair of @CNationsLeague quarterfinal matches against Haiti!#USMNT x @ouraring pic.twitter.com/qwZu0R9J23 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 4, 2026

Porteros (3)

Matt Freese (New York City FC)

(New York City FC) Diego Kochen (Lyngby)

(Lyngby) Brian Schwake (Nashville SC)

Defensores (9)

Reed Baker-Whiting (Nashville)

(Nashville) Mark McKenzie (Toulouse)*

(Toulouse)* Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

(PSV Eindhoven) Alex Freeman (Villarreal)

(Villarreal) Neil Pierre (Philadelphia Union)

(Philadelphia Union) Bryan Reynolds (Rennes)

(Rennes) Chris Richards (Crystal Palace)

(Crystal Palace) Antonee Robinson (Fulham)

(Fulham) Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas (8)

Tyler Adams (Bournemouth)

(Bournemouth) Mathis Albert (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

(Vancouver Whitecaps) Santiago Castañeda (Paderborn)

(Paderborn) Weston McKennie (Juventus)

(Juventus) Adri Mehmeti (Red Bull New York)

(Red Bull New York) Gio Reyna (Strasbourg)

(Strasbourg) Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros (5)

Folarin Balogun (Monaco)

(Monaco) Justin Ellis (Orlando City SC)

(Orlando City SC) Julian Hall (Red Bull New York)

(Red Bull New York) Christian Pulisic (Milan)

(Milan) Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

*Se reemplazó a George Campbell con Mark McKenzie debido a una lesión

Los 10 jugadores más valiosos que quedaron fuera de la convocatoria de USMNT

10. Tanner Tessmann - 11,1 millones de dólares

Tanner Tessmann con el Lyon | Europa Press Sports/GettyImages

No hay sitio para Tanner Tessmann, que no ha jugado con la selección de Estados Unidos desde abril. Ha sido titular en los últimos cuatro partidos del Olympique de Lyon, pero eso no ha sido suficiente para merecer la convocatoria.



El jugador no pudo ser parte de los que acudieron a la Copa del Mundo 2026 y parece estar borrado por el cuerpo técnico de Pochettino.

9. Aidan Morris - 13,4 millones de dólares

Aidan Morris con el Middlesbrough | Molly Darlington/GettyImages

Aidan Morris, que tiene exactamente la misma valoración, resulta más sorprendente tras su impresionante comienzo en el Middlesbrough.



Pero tampoco fue requerido, él tiene 14 apariciones con la selección nacional desde su debut en 2023.

8. Zavier Gozo - 13,4 millones de dólares

Zavier Gozo | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Zavier Gozo solo ha tenido un papel secundario en el Crystal Palace desde su fichaje este verano, con tan solo tres partidos disputados en total.



No es de extrañar que el joven, valorado en 13,4 millones de dólares, haya sido descartado, el canterano del RSL solo ha jugado un partido con el equipo absoluto.

7. Haji Wright - 17,8 millones de dólares

Haji Wright en el Mundial 2026 | John Dorton/USSF/GettyImages

Haji Wright del Coventry City, se ha perdido toda la temporada actual por una lesión muscular y aún no ha regresado a los terrenos de juego desde el Mundial 2026.



Por esa principal razón, no fue requerido para ser parte del grupo de convocados en esta Fecha FIFA de noviembre para la Concacaf Nations League ante Haití.

6. Josh Sargent - 17,8 millones de dólares

Josh Sargent en la MLS | NurPhoto/GettyImages

El delantero del Toronto FC valorado en 17,8 millones de dólares. Josh Sargent, ha sido descartado para esta convocatoria debido al bajo rendimiento en los últimos meses.



El jugador pasó de jugar en Inglaterra con el Norwich a Canadá, esta temporada ha jugado 27 juegos donde marcó 10 goles y dio cinco asistencias.

5. Yunus Musah - 20,1 millones de dólares

Yunus Musah con el AC Milan | Mattia Ozbot/GettyImages

Yunus Musah terminará el año con 50 partidos tras haber sido también descartado de la convocatoria de noviembre para enfrentar a Haití.



El centrocampista, valorado en 20,1 millones de dólares, ha sido titular en ocho partidos del AC Milan en la Serie A esta temporada, pero es evidente que no ha logrado impresionar a Pochettino.

4. Timothy Weah - 22,3 millones de dólares

Timothy Weah con el Olympique de Marseille | Alex Grimm/GettyImages

Tim Weah simplemente se le ha dejado fuera a pesar de haber participado en varios goles en las últimas semanas con el Olympique de Marsella.



Weah no tendrá la oportunidad de sumar más partidos a sus 53 internacionalidades, por lo que tendrá que esperar al próximo y quizá esté en otro club, luego de que se quedó cerca de salir de Francia el verano pasado.

3. Johnny Cardoso - 22,3 millones de dólares

Johnny Cardoso con el Atlético de Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

El futbolista de los colchoneros tampoco participará en el partido contra Haití al no ser requerido por el estratega argentino, aunque va más por una medida de precaución.



El centrocampista del Atlético de Madrid acaba de reincorporarse tras una lesión en el muslo en el partido del domingo contra el Barcelona, lo que explica su ausencia.

2. Brenden Aaronson - 24,5 millones de dólares

Brenden Aaronson con el Leeds United | Ian MacNicol/GettyImages

Pochettino ha decidido dejar fuera a otro talento valorado en 24,5 millones de dólares: Brenden Aaronson, jugador del Leeds United que hasta el año pasado era parte del Philadelphia Union.



Lo preocupante para el centrocampista del Leeds United es que su exclusión no se debe a una lesión, sino simplemente a una racha de bajo rendimiento que le ha llevado a ser titular en solo tres partidos de la Premier League esta temporada.

1. Ricardo Pepi - 33,4 millones de dólares

Ricardo Pepi con el PSV Eindhoven | ANP/GettyImages

El delantero del PSV Eindhoven no figura entre los 25 convocados de Mauricio Pochettino para la Fecha FIFA de noviembre para enfrentar a Haití.



El atacante acaba de reincorporarse tras una lesión, y ha disputado breves minutos en cada uno de los tres últimos partidos del club holandés tras un mes de baja. Pochettino ha confirmado que su ausencia se debe a que necesita más tiempo de recuperación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27