Los 10 máximos goleadores del Real Madrid en la Champions League

Ningún club entiende la Champions League como el Real Madrid. Existe una relación simbiótica entre la institución y la competencia. Con quince títulos, es el rey absoluto e indiscutido del torneo de clubes más importante del mundo. Y detrás de cada una de esas conquistas hubo jugadores que escribieron la historia.

Algunos fueron canteranos que crecieron con el escudo en el pecho, otros llegaron como estrellas mundiales y se convirtieron en leyendas, y unos cuantos todavía siguen sumando goles.

Estos son los diez máximos goleadores del Real Madrid en la historia de la Champions League.

10. Guti – 16 goles

Guti | JOSE JORDAN/GettyImages

Talento puro, zurda de seda y una carrera entera con la camiseta blanca. Guti pasó quince temporadas en el primer equipo del Real Madrid y formó parte de los planteles que ganaron las Champions de 1998, 2000 y 2002, aunque muchas veces le tocó convivir a la sombra de las grandes estrellas.



Sus números lo reflejan: 97 partidos de Champions, 34 de ellos entrando desde el banco, con 16 goles y 18 asistencias. Nunca fue un goleador, pero sí uno de esos jugadores capaces de inventar algo distinto cuando el partido se trababa.

9. Luís Figo – 16 goles

FIGO | MARC ALEX/GettyImages

Llegó en 2000 desde el Barcelona en uno de los traspasos más polémicos de la historia y fue el primer galáctico de la era Florentino Pérez. En su segunda temporada ganó la Champions de 2002 en Glasgow, la Novena, con aquella volea de Zidane ante el Bayer Leverkusen.



Figo era más asistidor que goleador. En 58 partidos de Champions dio 24 asistencias y marcó 16 goles.

8. Gareth Bale – 16 goles

Gareth Bale | FRANCK FIFE/GettyImages

Pocos jugadores tienen un historial en finales como el suyo. En Lisboa 2014 marcó de cabeza en el alargue el 2-1 ante el Atlético que encaminó la Décima. En Kiev 2018 entró desde el banco y le hizo dos goles al Liverpool, uno de ellos una chilena que quedó entre los mejores de la historia de las finales.



En nueve temporadas ganó cinco Champions con el Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022). Jugó 57 partidos en el torneo, con 16 goles y 15 asistencias, una cifra que no refleja del todo el peso de sus goles en las noches que definieron títulos.

7. Fernando Morientes – 17 goles

Fernando Morientes | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

El nueve de la época de las tres Champions en cinco años. Morientes ganó la Séptima en 1998, la Octava en 2000 (abriendo el marcador de cabeza en la final de París ante el Valencia), y la Novena en 2002. Fue un especialista en el juego aéreo y un socio ideal para Raúl.



Su historia en el torneo tiene un dato curioso. En 2004, cedido al Mónaco, le marcó al Real Madrid en los cuartos de final, lo eliminó y llegó a la final con el club francés. Con la camiseta blanca sumó 17 goles en 58 partidos.

6. Rodrygo – 26 goles

Rodrygo | DeFodi Images/GettyImages

Si hay un jugador que encarna la magia del Madrid en las remontadas, ese es Rodrygo. En la semifinal de 2022 ante el Manchester City entró desde el banco y marcó dos goles en dos minutos, en el 90 y el 91, para forzar el alargue en una noche que el Bernabéu nunca olvidará.



Ya en su primera temporada, con 18 años, le había hecho un hat-trick al Galatasaray. Ganó dos Champions (2022 y 2024) y suma 26 goles en 69 partidos, 24 de ellos saliendo desde el banco.

5. Kylian Mbappé – 26 goles

Kylian Mbappé | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Ningún jugador de esta lista llegó tan rápido. Mbappé necesitó apenas 29 partidos para meterse en el top 5 histórico del Real Madrid en la Champions, con un promedio de 0,90 goles por encuentro, uno cada 92 minutos. Una eficacia solo comparable a la de Cristiano.



Su segunda temporada fue histórica. Terminó como máximo goleador del torneo con 15 tantos y estableció un récord con 13 en la fase de liga, incluido un póker al Olympiacos. Su gran cuenta pendiente sigue siendo levantar la Orejona, pero a este ritmo no quedan dudas de que lo logrará.

4. Vinícius Júnior – 34 goles

Vinicius Júnior | Lars Baron/GettyImages

Dos finales, dos goles, dos títulos. Vini marcó el único gol de la final de París 2022 ante el Liverpool y abrió la cuenta, dos años después, en la de Wembley 2024 ante el Borussia Dortmund. Son pocos los jugadores que pueden presumir de haber sido decisivos en dos finales de Champions.



Más allá de sus 34 goles en 86 partidos, además ha aportado 33 asistencias, siendo el jugador que más goles le sirvió a sus compañeros dentro de este top 10.

3. Raúl – 66 goles

Raúl | JAVIER SORIANO/GettyImages

Durante años fue el máximo goleador de la historia de la Champions League, antes de que Messi y Cristiano llevaran los récords a otra dimensión. Canterano, capitán y símbolo del madridismo, hizo 66 goles en 130 partidos del torneo con la camiseta blanca y fue el máximo goleador de la competición en 2000 y 2001.



Ganó tres Champions y marcó en dos finales: en París 2000, con una corrida desde la mitad de la cancha para cerrar el 3-0 ante el Valencia, y en Glasgow 2002, con el gol que abrió el partido ante el Bayer Leverkusen. Su festejo besándose el anillo quedó grabado en la memoria de toda una generación.

2. Karim Benzema – 78 goles

Karim Benzema | MB Media/GettyImages

Catorce temporadas en el Real Madrid, cinco Champions League y una edición que quedó en la historia. En 2021/22, Benzema firmó hat-tricks consecutivos en las eliminatorias ante el PSG y el Chelsea, marcó en las dos semifinales ante el Manchester City y terminó como máximo goleador del torneo con 15 goles. Esa campaña le dio la Decimocuarta al club y el Balón de Oro al francés.



Durante años jugó al servicio de Cristiano, y sus números lo demuestran: 78 goles y 27 asistencias en 133 partidos. Cuando el portugués se fue, asumió el rol de líder y no le quedó nada grande.

1. Cristiano Ronaldo – 105 goles

Cristiano Ronaldo | Shaun Botterill/GettyImages

Más goles que partidos. Cristiano jugó 101 encuentros de Champions con el Real Madrid y marcó 105 goles, uno cada 86 minutos. Una cifra que parece de otro planeta y que explica por qué el club ganó cuatro Copas de Europa en cinco años con él como gran figura (2014, 2016, 2017 y 2018).



17 goles de la temporada 2013/14 (récord para una sola edición); el hat-trick al Wolfsburgo en 2016 para remontar un 2-0; los tripletes al Bayern y al Atlético en 2017; el doblete en la final de Cardiff ante la Juventus y la chilena en Turín en 2018, que hasta los hinchas rivales aplaudieron. Solo algunos de los episodios de la increíble película del portugués en Champions conla camisena blanca.