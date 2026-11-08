El fútbol de élite mueve cifras que hasta hace poco tiempo parecían imposibles. La irrupción de la Saudi Pro League disparó los salarios a niveles nunca vistos, la MLS encontró en Lionel Messi una figura capaz de cambiar su economía y los grandes clubes europeos compiten por retener a sus estrellas con contratos cada vez más altos.

Tomando como base las estimaciones que Forbes publicó en octubre, estos son los diez futbolistas que más cobran de sus clubes.

Los 10 salarios más altos del fútbol mundial

10. Mohamed Salah (Trabzonspor) – 20 millones de dólares

Trabzonspor A.S. v SC Freiburg - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

Después de una década como ídolo de Anfield, Salah dejó el Liverpool como agente libre y eligió la Superliga turca para continuar su carrera. Su salario en el Trabzonspor ronda los 20 millones de dólares, una cifra menor a la que cobraba en Inglaterra, pero con un detalle interesante: su contrato le reserva un porcentaje de los ingresos por venta de camisetas y productos del club.

9. Jude Bellingham (Real Madrid) – 29 millones de dólares

Real Madrid Cf V Rb Leipzig - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md3 | Europa Press Sports/GettyImages

El inglés es uno de los tres jugadores del Real Madrid en esta lista. Desde que llegó al Bernabéu en 2023 desde el Borussia Dortmund se convirtió en una de las caras del club y su sueldo lo refleja, con unos 29 millones de dólares por temporada.



A eso se le suman alrededor de 16 millones en acuerdos comerciales, con Adidas como sponsor principal.

8. Harry Kane (Bayern Múnich) – 29 millones de dólares

1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | A. Scheuber/GettyImages

Días atrás, el flamente ganador del Balón de Oro renovó con el Bayern hasta junio de 2029. Su nuevo contrato le asegura al menos 29 millones de dólares por año y supera los 35 millones si se suman las bonificaciones.



Al Bayern le sobran motivos para pagarle semejane fortuna: 156 goles en 161 partidos y el récord de ser el jugador más rápido en llegar a 100 goles en la Bundesliga, con apenas 98 partidos.

7. Lamine Yamal (FC Barcelona) – 35 millones de dólares

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | NurPhoto/GettyImages

Con apenas 19 años, ya cobra más que la enorme mayoría de las estrellas del planeta. Yamal renovó con el Barcelona en 2025 y su salario estimado ronda los 35 millones de dólares, una cifra que no deja de crecer a la par de su rendimiento.



El año pasado se convirtió en el jugador más joven en entrar al top 10 de Forbes, y este año subió posiciones después de ganar LaLiga, el Mundial y terminar tercero en el Balón de Oro. Con otros 20 millones en patrocinios, es el único español entre los mejor pagados.

6. Vinícius Júnior (Real Madrid) – 48 millones de dólares

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

El brasileño es el segundo mejor pago del Real Madrid, con un salario estimado en 48 millones de dólares. Su temporada no viene siendo la mejor y sus mejores años parecen haber quedado atrás, pero se mantiene como una de las figuras más rentables del fútbol mundial gracias a su peso comercial.



Fuera de la cancha suma otros 28 millones en acuerdos comerciales. Además, ha invertido en el FC Alverca de Portugal, una muestra de que también piensa en su futuro como empresario.

5. Sadio Mané (Al-Nassr) – 50 millones de dólares

Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

La estrella senegalesa cobra unos 50 millones de dólares en el Al-Nassr y apenas 4 millones fuera de la cancha.



Compañero de Cristiano Ronaldo, Mané atraviesa el último año de su contrato y aún no está claro si continuará en el fútbol saudí o evaluará otras alternativas.

4. Erling Haaland (Manchester City) – 60 millones de dólares

Nottingham Forest FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El único representante de la Premier League en el top 10. En enero de 2025 firmó un contrato hasta 2034, uno de los más largos de la historia del fútbol, que lo ata al City por casi una década y le asegura unos 60 millones de dólares por temporada entre salario y bonificaciones.



A esa imponente monto se le suman 25 millones en patrocinios. Los goles valen y el noruego los hace pagar.

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 70 millones de dólares

Real Madrid Cf V Rb Leipzig - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md3 | Europa Press Sports/GettyImages

El jugador mejor pago del Real Madrid y de LaLiga. Desde su llegada desde el PSG en 2024, Mbappé percibe unos 70 millones de dólares por temporada entre salario, primas y derechos de imagen.



Con otros 30 millones en patrocinios, suma 100 millones en total y es tercero en el ranking general. Su relación con los sponsors también cambió este año. Dejó Nike, la marca que lo acompañó desde sus inicios, para ser la cara de la suiza On.

2. Lionel Messi (Inter Miami) – 70 millones de dólares

Inter Miami CF v Charlotte FC | Rich Storry/GettyImages

El Inter Miami le paga unos 70 millones de dólares por temporada, una cifra que incluye su salario y los acuerdos especiales con la MLS, como el reparto de ingresos de Apple TV y Adidas que forman parte de su contrato. Es, por lejos, el jugador mejor pagado de la liga estadounidense.



Pero lo que distingue al mejor de todos es lo que gana fuera de la cancha: 75 millones de dólares en patrocinios, más que cualquier otro futbolista del mundo y mucho más de lo que cobra de su club.

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 250 millones de dólares

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

No hay comparación posible. A los 41 años, Cristiano cobra unos 250 millones de dólares por temporada en el Al-Nassr, más que los salarios de Messi, Mbappé y Haaland juntos.



Con otros 50 millones en patrocinios y negocios, sus ingresos totales llegan a los 300 millones de dólares, la cifra más alta de cualquier futbolista en la historia.

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