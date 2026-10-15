Los 3 destinos que podría tener Lisandro Martínez si se va del Manchester United

El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre: sus declaraciones después de la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, dejaron al descubierto su malestar con la planificación deportiva del club y podrían influir en su continuidad en Old Trafford.

Con contrato hasta junio de 2027, el defensor no tendría intenciones de prolongar su vínculo y varios equipos europeos aparecen como posibles destinos.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Denis Doyle/GettyImages

Las críticas que sacudieron al Manchester United

El central argentino apuntó directamente contra la dirigencia por la falta de incorporaciones que, a su entender, necesita el equipo para competir al máximo nivel. Si bien reconoció que los futbolistas también deben mejorar su rendimiento, reclamó una mayor inversión y cuestionó la planificación del plantel.

Según trascendió, sus declaraciones provocaron enojo y desconcierto entre integrantes de la cúpula directiva y algunos compañeros.

En este contexto, su continuidad en Inglaterra quedó aún más comprometida: el club ya evaluaba su situación contractual y ahora deberá analizar el impacto de sus críticas en una relación que atraviesa un momento delicado.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lisandro Martínez does not want his contract with Manchester United extended.



He is looking for an exit from the club, and United also have doubts about triggering the option to extend it by another year.



— @TheAthleticFC pic.twitter.com/pMoja2EoHb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 15, 2026

Los tres destinos que podría tener Lisandro Martínez si se va del Manchester United

1. Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | NurPhoto/GettyImages

El conjunto dirigido por Diego Simeone ya había mostrado interés en el defensor y representa una alternativa atractiva para el futbolista, que ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en LaLiga.



De hecho, durante el último mercado de verano europeo, el argentino habría presionado para concretar su llegada al equipo rojiblanco. Sin embargo, la operación no prosperó porque el United no recibió una oferta que considerara adecuada para desprenderse de él.

2. FC Barcelona

Manchester United v FC Barcelona: Knockout Round Play-Off Leg Two - UEFA Europa League | Visionhaus/GettyImages

El conjunto catalán busca reforzar su defensa con un zaguero zurdo que pueda aportar solidez y una buena salida desde el fondo, un perfil que encaja con las características de Martínez y las exigencias de un sistema que apuesta por la línea defensiva adelantada.



Sin embargo, una posible negociación también estará condicionada por el margen económico que tenga el club para invertir en el próximo mercado de fichajes.



En ese contexto, si el argentino no renueva su contrato con los Red Devils, la directiva azulgrana podría estudiar seriamente su incorporación, ya que lleva varias temporadas siguiendo de cerca su situación.

3. AC Milan

AC Milan v Manchester United - Pre-Season Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

El conjunto italiano ya había mostrado interés en el defensor argentino en junio, cuando inició contactos para conocer las condiciones de una posible negociación.



Ahora, ante las dudas sobre su continuidad en el Manchester United, el Rossonero podría retomar las conversaciones para reforzar su última línea con un futbolista de experiencia internacional y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones.



De todas formas, cualquier avance dependerá de las necesidades deportivas del equipo y de las condiciones económicas de la operación.