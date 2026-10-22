Los 5 entrenadores que podrían reemplazar a Michael Carrick si es cesado en el Manchester United

El futuro de Michael Carrick en el Manchester United atraviesa un momento delicado. El equipo no logra encontrar regularidad en la Premier League, quedó eliminado de manera prematura de la Carabao Cup y sufrió una contundente derrota por 4-1 ante el Como en la UEFA Champions League.

Después de la caída en Italia, Bruno Fernandes cuestionó públicamente el planteamiento táctico del cuerpo técnico, mientras Carrick defendió su trabajo y aseguró que confía en revertir la situación pese a la serie de resultados que puso en duda la continuidad de su proyecto.

Por ahora, la directiva mantiene al técnico en el cargo para el próximo encuentro ante el Bournemouth, por el campeonato inglés, aunque el resultado podría ser determinante para su futuro.

Michael Carrick was seen apologising to Man United fans after a tough night against Como 😮‍💨 pic.twitter.com/kvNBmt2ulc — ESPN UK (@ESPNUK) October 22, 2026

En paralelo, comienzan a tomar fuerza cinco nombres que podrían ocupar el banco de Old Trafford si el club decide cambiar de entrenador.

1. Fabian Hürzeler

Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | MB Media/GettyImages

El técnico del Brighton sería uno de los principales candidatos para suceder a Carrick. Hürzeler se destaca por su propuesta ofensiva, la intensidad de sus equipos y su capacidad para desarrollar futbolistas. Su trabajo en la Premier League lo convirtió en un técnico seguido de cerca por varios clubes.



Sin embargo, su contratación no sería sencilla: tiene contrato hasta junio de 2029 y no cuenta con una cláusula de rescisión, por lo que el Manchester United tendría que negociar una compensación económica importante.

2. Julian Nagelsmann

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

Reconocido por su enfoque táctico y su capacidad para construir equipos protagonistas, Nagelsmann cuenta con experiencia en clubes de primer nivel como el Bayern Múnich y el RB Leipzig, además de su recorrido al frente de la selección alemana.



Su posible llegada permitiría al United apostar por un entrenador con ideas modernas y experiencia internacional. Aún así, sus antecedentes en proyectos de máxima exigencia también abren interrogantes sobre su adaptación a un club que necesita resultados inmediatos.

3. Eddie Howe

Bristol City v Newcastle United - Pre Season Friendly - Ashton Gate | David Davies - PA Images/GettyImages

Howe aparece como una alternativa por su conocimiento del fútbol inglés y su capacidad para construir equipos competitivos. Su trabajo en el Newcastle le permitió consolidar un proyecto ambicioso y devolver al equipo a la pelea por objetivos importantes, además de conquistar la Copa de la Liga inglesa.



Su principal argumento es la experiencia en una competencia tan exigente como la Premier League. El desafío sería comprobar si puede dar el salto a una institución con las expectativas y la presión que implica el Manchester United.

4. Antonio Conte

SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie A | NurPhoto/GettyImages

El italiano representa una opción de impacto inmediato: su trayectoria incluye títulos de liga con el Chelsea, la Juventus, el Inter de Milán y el Napoli.



Conte podría imponer disciplina y elevar la competitividad de un plantel que necesita reaccionar. Sin embargo, su historial de enfrentamientos con dirigentes y futbolistas supone un riesgo para una institución que también necesita estabilidad y continuidad a largo plazo.

5. Kieran McKenna

Ipswich Town v Queens Park Rangers - Sky Bet Championship - Portman Road | Nigel French - PA Images/GettyImages

McKenna completa la lista por su experiencia en el desarrollo de proyectos y su pasado dentro de la estructura técnica del United. Su trabajo en el Ipswich Town, al que condujo en una progresión de ascensos hasta la Premier League, reforzó su reputación como uno de los entrenadores jóvenes con proyección en Inglaterra.



Su conocimiento del club podría facilitar una eventual adaptación, aunque su menor experiencia en la élite representa una incógnita. Para el United, sería una apuesta diferente a la de contratar a un técnico consagrado.

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