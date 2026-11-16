El ciclo de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana no está arrancando como se esperaba. En sus primeros cinco partidos al frente del Tri, el técnico suma tres derrotas y dos empates. Más allá de los resultados, lo que preocupa es el nulo funcionamiento colectivo.

Durante el Mundial 2026, el combinado azteca mostró un rostro diferente: un equipo práctico, combativo, con una idea muy clara de juego. Sin embargo, en los primeros encuentros del ciclo de Márquez, la selección mexicana luce completamente extraviada.

Márquez tiene crédito con la afición y los directivos debido a su gran trayectoria como jugador, pero su posición al frente del Tri podría estar en riesgo en caso de que se consume la eliminación en la Liga de Naciones de la Concacaf.

A continuación te contamos los 5 grandes errores que Rafa Márquez ha cometido en su proceso al frente de la selección mexicana.

5. Moradependencia

Gilberto Mora ha sido el mejor jugador de la selección en este ciclo | Agustin Cuevas/GettyImages

Los mejores pasajes de futbol en la era de Márquez al frente del Tri se han generado en los botines de Gilberto Mora. El futbolista de Xolos de Tijuana sigue mostrando su gran calidad cada vez que se enfunda el jersey de la selección mexicana. No obstante, México no puede esperar que su joya de 18 años aparezca cada vez que la situación se pone complicada. En un equipo con pocas ideas y desconexión colectiva, parece que la gran apuesta del cuerpo técnico es que un jugador que acaba de obtener su credencial para votar asuma el rol de salvador.

4. A la selección tienen que ir quienes están en mejor momento

César Montes es uno de los jugadores que prácticamente no han tenido actividad esta temporada | Richard Pelham/GettyImages

Las convocatorias de Rafael Márquez han generado mucho debate. El estratega ha apostado por llamar a elementos como Santiago Giménez, César Montes, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Álex Padilla, quienes prácticamente no tienen minutos en sus equipos en el futbol europeo. Si bien la calidad de estos futbolistas está más que probada, lo cierto es que a la selección tienen que ir los futbolistas que se encuentran en mejor momento y no los que tienen más jerarquía o renombre. Este es uno de los más grandes pecados de Márquez al frente del Tri.

3. Sistema sobre los jugadores

El Tri busca hacer más cosas de las que puede hacer | Agustin Cuevas/GettyImages

A pesar de que Márquez indicó en una conferencia que no contaba con los jugadores para jugar como el Barcelona, el estratega de extracción culé ha buscado que su equipo implemente algunos de sus principios de juego. Hasta el momento la apuesta no está resultando. México no cuenta actualmente con los elementos para implementar la 'salida lavolpiana', acaparar la posesión del balón y buscar construir desde atrás sin dividir el balón. Si la gestión de Aguirre dejó en claro algo, es que este México puede competir a través de la practicidad, el esfuerzo colectivo y la solidez defensiva, más allá de la espectacularidad. El sistema de juego lo dictan los jugadores, no al revés.

2. Declaraciones polémicas

Rafael Márquez se ha equivocado en sus declaraciones | Harry How/GettyImages

Rafael Márquez no es Javier Aguirre. Sus ideas futbolísticas son contrastantes y sus personalidades no podrían ser más diferentes. El 'Vasco' es un viejo lobo de mar que sabe cómo manejar a la prensa, qué decir y qué callar. Cuándo tirar un chiste, cuándo cambiar de tema... y cómo hacerlo. Márquez es su antítesis. El técnico de 47 años ha realizado declaraciones polémicas y con poco tacto en su breve paso por el Tri. Rafa, por ejemplo, confesó ante los medios que no contaba con la "materia prima" como para aspirar a jugar como el Barcelona. SI bien su afirmación es correcta, una declaración así seguramente causó sorpresa y molestia en el vestidor. En cada conferencia de prensa, el técnico del Tri muestra su inexperiencia y falta de pericia frente a los micrófonos. Es un aspecto en el que debe trabajar. No tiene que contar todo lo que piensa. Aunque sea verdad.

1. Vacas sagradas

Rafael Márquez debe darle más oportunidad a los jóvenes y descartar a algunos jugadores que ya terminaron su ciclo | Charlotte Wilson/GettyImages

Si bien es cierto que Márquez ha bajado el promedio de edad en la selección nacional, con respecto a la plantilla que jugó el Mundial 2026, en la práctica todavía falta mucho por hacer. El 'Káiser de Michoacán' ha seguido apostando por veteranos como Jesús Gallardo o Luis Romo, cuyo ciclo en el Tri parece haber terminado, en lugar de darle oportunidad a jóvenes como Mateo Chávez y Rodrigo Huescas, quienes ya están listos para tomar más responsabilidades en el Tri. Parece que Márquez ha apostado por darle continuidad a la 'vacas sagradas' en lugar por apostar de verdad y darle minutos a la siguiente generación.