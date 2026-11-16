Rafa Márquez se rinde ante Gilberto Mora a pesar de la derrota de México frente a Jamaica

La selección mexicana vivió una noche dele terror en Kingston durante la visita de México a Jamaica. El resultado final marcó un 3-2 final, mismo que parece ser incluso demasiado premio para los mexicanos, pues en algún punto del cotejo lo tuvieron tres a cero en contra.

Tras el encuentro, Rafael Márquez ofreció declaraciones al respecto de lo mostrado por su equipo. Dentro de las mismas, el seleccionador destacó al juvenil Gilberto Mora, quien más allá de su edad, una vez más fue el líder en jefe con y sin balón para la selección mexicana.

¡SE RINDIÓ ANTE MORITA! 👏



Rafa Márquez destacó la actuación de Gilberto Mora en la derrota ante Jamaicahttps://t.co/civIwOC6M5 pic.twitter.com/gjDRC9nWW4 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 15, 2026

Creo que la reacción del equipo es lo que hay que destacar hoy en día y sobre todo pues los jóvenes. Gil Mora, creo que fue un gran partido para él, demostrando carácter actitud y personalidad. Rafa Márquez

Si bien Márquez entiende que su equipo dejó mucho que desear en el partido, sobre todo en la primera mitad, el técnico prefiere quedarse con lo positivo y partir de ello para corregir de cara al duelo de vuelta.

"Quedarnos con lo positivo de la reacción. Los cambios que se hicieron para reaccionar. No fue un buen primer tiempo, pero la reacción del equipo fue la mejor para sacar algo positivo y con lo que nos quedamos".

México tendrá que remontar en la vuelta después de un partido complicado en el Caribe. | Agustin Cuevas/GettyImages

Márquez fue claro en su conclusión: México se jugará la vida el próximo martes en el Estadio BBVA de Monterrey durante el duelo de vuelta para corregir el rumbo y llevarse la serie sobre los del caribe.

"Allá le vamos a intentar dar la vuelta. Estamos a un gol de poder pasar. Y los tragos amargos tratar de digerirlos lo más rápido y ponernos el mono de trabajo para resolver las dudas y problemáticas para tratar de mejorar.



Ahora a aprovechar la localía. Monterrey nos puede ayudar con el apoyo y eso espero nos ayude en el siguiente partido".