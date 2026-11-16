Los 6 jugadores jóvenes que merecen probarse en la selección mexicana

México tiene una generación joven interesante que merece recibir oportunidades en la selección mexicana, especialmente pensando en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

En el proceso de Rafael Márquez necesita ampliar la base de jugadores y no depender únicamente de los futbolistas que estuvieron en el Mundial de 2026.

Hay jóvenes que ya pueden pelear por un lugar y talentos que merecen tener sus primeras experiencias y en la siguiente lista mencionamos a algunos de ellos.

6. Everardo López

Everardo López ha destacado con Toluca | Ric Tapia/GettyImages

Es un central con buena lectura defensiva, capacidad de anticipación y experiencia competitiva pese a su juventud.



Ha formado parte de un Toluca ganador y eso le ha permitido competir en escenarios de alta exigencia. Llama especialmente su capacidad para defender hacia adelante y anticipar antes de que el delantero pueda controlar.



México necesita renovar progresivamente su defensa central y López merece entrar en esa competencia que apenas tiene seis jugados con selección absoluta.

5. Obed Vargas

Obed Vargas necesita más minutos con selección | Harry How/GettyImages

Es un mediocampista de 20 años que posee buena lectura táctica, movilidad y capacidad para participar en la construcción. Puede jugar como interior o en un doble pivote.



Tiene la capacidad para ofrecer soluciones en la salida y mantener el equilibrio cuando sus compañeros se incorporan al ataque. Debe seguir compitiendo por un puesto en el mediocampo mexicano. Solo ha jugado 13 juegos con el tri absoluto.

4. Mateo Chávez

Mateo Chávez con el Tri | Elsa/GettyImages

A sus 22 años tiene recorrido, intensidad, capacidad para proyectarse y buen manejo de balón. Es un lateral que puede dar profundidad por la banda y participar en la construcción ofensiva.



Su experiencia en el fútbol neerlandés representa un elemento importante para su desarrollo. México necesita competencia en esa posición más aun después de la pésima actuación de Jesús Gallardo en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

3. Hugo Camberos

Hugo Camberos debería tener más minutos internacionales | Harry How/GettyImages

Con 19 años es un futbolista desequilibrante, con velocidad, cambio de ritmo y habilidad para superar rivales en el uno contra uno. Puede jugar por ambas bandas y atacar los espacios a la espalda de los laterales.



Necesita más convocatorias de la selección absoluta para evaluar cómo responde ante defensores internacionales (solo ha jugado dos partidos con la mayor). Su combinación de velocidad y atrevimiento puede darle algo diferente al ataque mexicano.

2. Santiago Sandoval

Santiago Sandoval con la selección mexicana | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Con 19 años es uno de los nombres que más me interesan de la nueva generación como extremo y centrodelantero. Tiene movilidad, técnica, capacidad para asociarse y recursos para jugar cerca del área.



En el Apertura 2026 ha conseguido protagonismo con Chivas: registra cinco goles y una asistencia y ya recibió una oportunidad con la selección mayor y merece más minutos.

1. Armando González

Armando González necesita más confianza en el tricolor | Jam Media/GettyImages

Es un atacante con instinto goleador, movilidad dentro del área y capacidad para atacar los espacios. También destaca por su intensidad para presionar a los defensores.



Su evolución en el fútbol europeo puede ayudarlo a desarrollar recursos para competir contra centrales de mayor nivel. Es un candidato importante para la renovación de la delantera mexicana a corto plazo y no ha sido explotado como debería en este 2026, por lo que se espera mucho más de él en 2027.

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