Los 6 jurados que eligieron a Messi para ganar el Balón de Oro 2026

Muchos lo daban como competidor, pero se sabía prácticamente con certeza que, si bien iba a quedar dentro del Top 10, no iba a estar en el trinomio que iba a competir hasta las últimas consecuencias en Londres. Ellos fueron Harry Kane, a la postre ganador, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Finalmente, Leo Messi terminó quinto en el ranking por detrás de estos tres y Rodri, que además ganó el Balón de Oro del Mundial 2026 como capitán campeón del mundo. Sin dudas, el astro argentino tiene más que merecido su lugar en el top 10 de la temporada y seguramente fue su despedida de las nominaciones a este premio.

Según informó la propia organización de France Football, fueron estos seis los que votaron por Leo Messi como el primero en la carrera al Balón de Oro 2026: Ezequiel Fernández Moores (La Nación - Argentina), Sergueï Nikolaïev (Pressball - Bielorrusia), Cléber Machado (Record TV - Brasil), Luo Ming (Titan Sports - China), Osama Mohamad Alamri (Abu Dhabi Sports TV - Emiratos Árabes Unidos), Humberto Cornejo (La Prensa - Panamá).

Manchester City FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Su primera nominación para el Balón de Oro fue en 2006, donde terminó en el puesto 20°. Desde allí en adelante, rara vez salió del podio o no fue nominado. Alcanzó la gloria por primera vez en 2009 y ganó de manera ininterrumpida hasta 2012, mientras que los otros galardones que recibió fueron en 2015, 2019 y 2023, este último ya como campeón del mundo.

En 2024 y 2025 no estuvo nominado, pero su heroica participación en la Copa del Mundo 2026 con Argentina, llevando a su equipo a la gran final ante España, le valió decir presente en esta cita tan especial. De hecho, muchos expertos opinaron que el Balón de Oro del Mundial tendría que haber sido para él debido a su inmenso aporte al equipo subcampeón.

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