Los 9 partidos que pueden definir el cierre de año del FC Barcelona: el calendario completo y los rivales
El FC Barcelona se prepara para afrontar uno de los tramos más intensos de la temporada. Después del último parón internacional de 2026, el conjunto dirigido por Hansi Flick tendrá nueve compromisos en menos de un mes, una seguidilla que podría resultar determinante para sus aspiraciones en las tres competiciones que disputa.
Con el objetivo de sostener su protagonismo en LaLiga y avanzar en Europa, los azulgranas deberán administrar esfuerzos en un calendario que combina partidos exigentes y desplazamientos importantes.
Un regreso exigente a la competencia
La actividad comenzará el domingo 22 de noviembre, cuando el Barcelona reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga. Será una primera prueba importante para retomar el ritmo competitivo después de la pausa internacional.
Tres días más tarde, el desafío será internacional: el miércoles 25, los catalanes viajarán hasta Bakú, Azerbaiyán, para enfrentarse al Sabah por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El desplazamiento representará uno de los viajes más largos de la temporada europea.
La actividad continuará el domingo 29 de noviembre, con una visita al Deportivo de La Coruña en Riazor. Así, el equipo de Flick completará tres encuentros en apenas una semana.
El Atlético de Madrid y el Manchester City, los grandes desafíos
Diciembre comenzará con una prueba de máxima exigencia. El 2 de diciembre, el Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en un encuentro correspondiente a la jornada 23, adelantado en el calendario. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en menos de un mes, después del triunfo culé por 2-1 en el Metropolitano.
El sábado 5 llegará el turno del Celta de Vigo, nuevamente en el Camp Nou, por la jornada 15. Mientras que el martes 8, el conjunto catalán tendrá otro compromiso de alto nivel: recibirá al Manchester City por la sexta fecha de la Champions League. El encuentro tendrá un atractivo especial, ya que será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio culé desde octubre de 2016.
Los últimos compromisos antes de 2027
La recta final también incluirá actividad en el torneo local y el estreno en la Copa del Rey. El fin de semana del 12 y 13 de diciembre, el Barcelona visitará al Málaga en La Rosaleda, por la jornada 16 de LaLiga. Posteriormente, durante la semana del 16 de diciembre, disputará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con rival y horario pendientes de confirmación.
El último compromiso del año será frente a la Real Sociedad, en el Spotify Camp Nou, durante el fin de semana del 19 y 20 de diciembre, por la jornada 17.
El calendario del Barcelona hasta fin de año
Rival
Fecha
Horario
Competencia
Villarreal
22/11/2026
USA 08:00,
LaLiga
Sabah
25/11/2026
USA 12:45,
Champions League
Deportivo
29/11/2026
USA 10:15,
LaLiga
Atlético de Madrid
02/12/2026
USA 15:30,
LaLiga
Celta de Vigo
05/12/2026
USA 15:00,
LaLiga
Manchester City
08/12/2026
USA 15:00,
Champions League
Málaga
12/12/2026 o 13/12/2026
Horario por confirmar
LaLiga
Rival por confirmar
Semana del 16 de diciembre
Horario por confirmar
Copa del Rey
Real Sociedad
19/12/2026 o 20/12/2026
Horario por confirmar
LaLiga
Con este exigente calendario, Flick tendrá el desafío de mantener la regularidad de su equipo y gestionar las cargas de un plantel que buscará llegar al parón navideño con buenas sensaciones y objetivos encaminados.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.