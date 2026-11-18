El FC Barcelona se prepara para afrontar uno de los tramos más intensos de la temporada. Después del último parón internacional de 2026, el conjunto dirigido por Hansi Flick tendrá nueve compromisos en menos de un mes, una seguidilla que podría resultar determinante para sus aspiraciones en las tres competiciones que disputa.

Con el objetivo de sostener su protagonismo en LaLiga y avanzar en Europa, los azulgranas deberán administrar esfuerzos en un calendario que combina partidos exigentes y desplazamientos importantes.

Un regreso exigente a la competencia

La actividad comenzará el domingo 22 de noviembre, cuando el Barcelona reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga. Será una primera prueba importante para retomar el ritmo competitivo después de la pausa internacional.

Sonríe, que ya queda menos para volver a ver al Barça. pic.twitter.com/I8DbjT1OJh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 18, 2026

Tres días más tarde, el desafío será internacional: el miércoles 25, los catalanes viajarán hasta Bakú, Azerbaiyán, para enfrentarse al Sabah por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El desplazamiento representará uno de los viajes más largos de la temporada europea.

La actividad continuará el domingo 29 de noviembre, con una visita al Deportivo de La Coruña en Riazor. Así, el equipo de Flick completará tres encuentros en apenas una semana.

El Atlético de Madrid y el Manchester City, los grandes desafíos

Diciembre comenzará con una prueba de máxima exigencia. El 2 de diciembre, el Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en un encuentro correspondiente a la jornada 23, adelantado en el calendario. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en menos de un mes, después del triunfo culé por 2-1 en el Metropolitano.

El sábado 5 llegará el turno del Celta de Vigo, nuevamente en el Camp Nou, por la jornada 15. Mientras que el martes 8, el conjunto catalán tendrá otro compromiso de alto nivel: recibirá al Manchester City por la sexta fecha de la Champions League. El encuentro tendrá un atractivo especial, ya que será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio culé desde octubre de 2016.

Los últimos compromisos antes de 2027

El Barcelona de Hansi Flick afrontará nueve compromisos en menos de un mes para cerrar 2026 | LLUIS GENE/GettyImages

La recta final también incluirá actividad en el torneo local y el estreno en la Copa del Rey. El fin de semana del 12 y 13 de diciembre, el Barcelona visitará al Málaga en La Rosaleda, por la jornada 16 de LaLiga. Posteriormente, durante la semana del 16 de diciembre, disputará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con rival y horario pendientes de confirmación.

El último compromiso del año será frente a la Real Sociedad, en el Spotify Camp Nou, durante el fin de semana del 19 y 20 de diciembre, por la jornada 17.

El calendario del Barcelona hasta fin de año

Rival Fecha Horario Competencia Villarreal 22/11/2026 USA 08:00,

MEX 07:00,

ESP 14:00 LaLiga Sabah 25/11/2026 USA 12:45,

MEX 11:45,

ESP 18:45 Champions League Deportivo 29/11/2026 USA 10:15,

MEX 09:15,

ESP 16:15 LaLiga Atlético de Madrid 02/12/2026 USA 15:30,

MEX 14:30,

ESP 21:30 LaLiga Celta de Vigo 05/12/2026 USA 15:00,

MEX 14:00,

ESP 21:00 LaLiga Manchester City 08/12/2026 USA 15:00,

MEX 14:00,

ESP 21:00 Champions League Málaga 12/12/2026 o 13/12/2026 Horario por confirmar LaLiga Rival por confirmar Semana del 16 de diciembre Horario por confirmar Copa del Rey Real Sociedad 19/12/2026 o 20/12/2026 Horario por confirmar LaLiga

Con este exigente calendario, Flick tendrá el desafío de mantener la regularidad de su equipo y gestionar las cargas de un plantel que buscará llegar al parón navideño con buenas sensaciones y objetivos encaminados.

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