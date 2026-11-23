La Liguilla del Apertura 2026 dará comienzo la próxima semana tras haber quedado completa la fase regular. Uno de los juegos que cerró dicha fase fue el Chivas contra Cruz Azul en el Estadio Akron, donde el local superó por la mínima de Efraín Álvarez llevándose el liderato, aprovechando que el América perdió frente a los Tigres en el Volcán.

🩵👊🏼 ¡Tenemos Rival! ¡Pachuca Enfrentará a Chivas! 🐐🩵



Los @Tuzos clasificaron a la fiesta grande del fútbol mexicano y jugarán los 4tos de Final ante Guadalajara, el líder de la competencia. ⚪🔵



⏰Horarios por definir.#OrgulloTuzo💙 pic.twitter.com/8yZ7JlVQDQ — Orgullo Tuzo (@Orgullo_Tuzo) November 23, 2026

El gran rival del Rebaño Sagrado en los cuartos de final será Pachuca, un rival incómodo que ninguno se quería encontrar y que acabó como octavo de la clasificación. Tal como otros de los invitados a la Fiesta Grande, los Tuzos se adjudicaron su boleto en esta última fecha, luego de imponerse 2-0 a Toluca con anotaciones de Alan Bautista y el venezolano Salomón Rondón, quien a la vez acabó como campeón de goleo tras haber convertido 17 anotaciones.



La llave dará arranque en el Estadio Hidalgo cerrando en el Estadio Akron, con fechas y horarios aún por definir este lunes.

¿Cuáles son los antecedentes del Chivas vs Pachuca en Liguilla?

Muchos podrían pensar que hay mucha historia entre estas dos instituciones ganadoras, pero realmente sólo se han encontrado dos veces en la fase final, con los Tuzos saliendo airosos en ambas ocasiones.

La primera vez fue en las semifinales del Clausura 2026, un torneo que culminó con los blanquiazules alzando el trofeo luego de superar al San Luis por 1-0 global, una final que es considerada una de las peores de la historia. El equipo dirigido por José Luis Trejo quedó como líder general y eliminó en cuartos a Morelia por 4-3 global, mientras el Rebaño, bajo el mando de José Luis ‘Chepo’ de la Torre, despidió 5-6 global a Jaguares de Chiapas. Ya en semifinales, José Antonio Patlán adelantó a los tapatíos en el Estadio Jalisco, sin embargo, el uruguayo Richard Núñez y un autogol de Héctor ‘Pirata’ Castro causaron la voltereta 1-2. Ya en El Huracán, el Guadalajara comenzó venciendo 0-3 gracias a Omar Esparza y Adolfo ‘Bofo’ Bautista, que hizo un doblete, pero a cinco minutos del final, Súper Richard descontó y en el tiempo añadido, el colombiano Aquivaldo Mosquera apareció con un cabezazo para poner el 4-4 global que le dio el pase a los locales gracias a su mejor posición en la tabla general. Esta serie de vuelta es bien recordada porque luego del gol del cafetalero, la cámara se fue completamente con el finado arquero colombiano Miguel Calero, quien festejó de forma eufórica abrazándose con sus compañeros haciendo creer que él había sido el autor del tanto, ya que fue a buscar el cabezazo en dicha acción.



Desde ese entonces, no ha habido otro enfrentamiento de Liguilla, ya que el otro juego fue en el repechaje del Guard1anes 2021. El Pachuca del uruguayo Paulo Pezzolano terminó como octavo y el Guadalajara de Víctor Manuel Vucetich fue noveno. Se trató de un partido único en el Estadio Hidalgo, con los de casa goleando 4-2. Uriel Antuna abrió el camino para los rojiblancos apenas a los seis minutos, pero hubo remontada con dobletes del colombiano Óscar Murillo y Roberto de la Rosa, con El Brujo haciendo su doblete en el añadido. Posteriormente, los hidalguenses fueron eliminados en semifinales por Cruz Azul.