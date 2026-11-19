Aires de cambio se respiran en Carrington: el Manchester United cambió de entrenador en medio del parón internacional de noviembre y encarará lo que viene con Mauricio Pochettino, ex director técnico de la selección de Estados Unidos, en el banquillo reemplazando a Michael Carrick, despedido en las últimas semanas.

El ciclo del argentino al frente de los Diablos Rojos tendrá un arranque de película, y los mancunianos esperan que esta no sea de terror: visitarán al Liverpool en Anfield el domingo en el marco de una nueva jornada de la Premier League, que momentáneamente los encuentra en zona de descenso a la segunda división.

Los beneficiados

1. Bruno Fernandes

El capitán renueva la energía con el nuevo entrenador | Steve Bardens/GettyImages

El atacante portugués fue uno de los que más quedó marcado en el ciclo de Carrick y podría recuperar el protagonismo oficiando como mediapunta en el 4-2-3-1 predilecto de Mauricio Pochettino, que suele potenciar a los jugadores que ocupan el espacio del viejo y querido enganche.

2. Bryan Mbeumo

El estilo de Pochettino puede sentarle muy bien | Alex Pantling/GettyImages

Cuenta con varias cualidades que Pochettino valora mucho en sus armados: movilidad, velocidad y capacidad para atacar espacios. A la hora de las transiciones rápidas que plantea el entrenador argentino puede ser fundamental.

3. Lisandro Martínez

Licha es el único compatriota del entrenador en la plantilla | Visionhaus/GettyImages

El defensor central es una de las voces autorizadas del vestuario y seguramente tenga química con el entrenador ya que vienen del mismo país. El hecho de ser compatriotas, sumado al carácter del zaguero, puede ser una buena mezcla.

Los perjudicados

4. Luke Shaw

El zaguero correría de atrás en la consideración | Ash Donelon/GettyImages

Si bien Pochettino lo conoce del Southampton, es cierto que el tiempo pasa para todos y ya no tiene la dinámica que mostraba en ese entonces. Para el lateral de un equipo del entrenador argentino se necesitan cualidades que hoy Shaw no tiene.

5. Matthijs de Ligt

De Ligt puede quedar expuesto por el estilo de Pochettino | Michael Regan/GettyImages

Pochettino acostumbra a jugar con una defensa adelantada, y la velocidad para retroceder ante una eventual contra no es el fuerte del central neerlandés. Tiene una gran envergadura y cuenta con varias habilidades importantes, pero el estilo le puede jugar una mala pasada.

6. Mason Mount

La competencia por el puesto será muy complicada para él | Visionhaus/GettyImages

En este caso el problema no pasa por una cuestión de estilo, si pasa por un tema de competencia: Mason Mount quedaría mano a mano con Bruno Fernandes por el puesto de mediapunta titular, mientras que si quisiera tirarse a una banda tendría que competir con Bryan Mbeumo... Panorama complejo para él.

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