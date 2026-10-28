Los clubes de fútbol que son propiedad de Leo Messi

Lionel Messi ha forjado un legado deportivo sin igual. Para muchos aficionados y gente que forma parte del mundo del fútbol, estamos ante el mejor jugador de la historia, aparentemente inmune al paso del tiempo y aún capaz de estar a la altura de los mejores a sus 39 años.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

La gloria en el Mundial de 2022 supuso para Messi, en palabras del comentarista inglés Peter Drury, “alcanzar su última cima”, lo que garantizó que su brillante carrera no terminara con una molesta sensación de cruel insatisfacción.

Su actuación en el Mundial de este verano no hizo más que reforzar su prestigio, a pesar de que una selección argentina irregular y caótica se quedara a las puertas del título y Kylian Mbappé le arrebatara la Bota de Oro y el honor de ser el máximo goleadores en la historia del torneo.

Ahora, una nación apasionada por el fútbol se prepara para vivir un momento de consternación. Puede que Messi ya no sea el corazón de la albiceleste, tras haber puesto fin a su carrera internacional tras 208 partidos y una lista interminable de récords que seguramente nunca serán superados. Sin embargo, el jugador de 39 años no tiene intención alguna de retirarse y dejar atrás el fútbol.

No obstante, el jugador se está preparando para una vida que combina el fútbol con sus crecientes intereses empresariales. Y es que Messi está dando sus primeros pasos en el mundo de la propiedad de clubes y ya tiene varios proyectos.

1. Deportivo LSM

FBL-URUGUAY-DIVISIONAL D-LSM-RINCON | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

Messi se ha embarcado en una iniciativa conjunta con Luis Suárez, exjugador del Barcelona y actual compañero de equipo en el Inter Miami. Ambos han fundado un nuevo club, el Deportivo LSM, en Uruguay, la tierra natal de Suárez.



Se trata de una iniciativa del jugador charrúa; el proyecto del delantero centro comenzó con la financiación de un complejo deportivo de más de 8 hectáreas construido en 2018. Las instalaciones albergan un estadio de césped artificial con un aforo de 1.400 espectadores.



"Estoy orgulloso y feliz de que me hayáis elegido, así que espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y, sobre todo, para estar a vuestro lado en esto", le dijo Messi a Suárez después de que se hiciera pública su participación en el proyecto.



El club, de reciente creación, tiene su sede en Ciudad de la Costa, la segunda ciudad más poblada de Uruguay, y actualmente compite en la tercera división del fútbol uruguayo tras haber conseguido el ascenso en su primer año.



Sin embargo, los propietarios ya han roto relaciones con el entrenador inaugural, Rafael Cánovas, tras un comienzo decepcionante de la nueva temporada. El exdelantero del Nacional Álvaro Apólito tomó posesión como su sucesor a finales de septiembre.

2. UE Cornellà

UE Cornella Training Session Following Club Purchase By Lionel Messi | David Ramos/GettyImages

Leo Messi es el propietario de la Unió Esportiva Cornellà, que compite actualmente en el Grupo V de la Tercera Federación.



El argentino adquirió el club en el mes de abril. Fundado hace 75 años, en 1951, es uno de los clubes más históricos de Cataluña, y a la llegada del nuevo propietario, el Cornellà escribió: "Esta operación refuerza los estrechos lazos de Messi con el Barcelona y su compromiso con el desarrollo del deporte y el talento local en Cataluña".



Messi ha pasado gran parte de su vida adulta en Cataluña, ya que se unió al Barcelona con 13 años en el año 2000 y no abandonó el club azulgrana hasta que los problemas financieros del equipo le obligaron a fichar por el Paris Saint-Germain en 2021.



El periodista español Guillem Balagué afirma que Cornellà es la "cantera donde crecen los jóvenes jugadores", con el portero del Arsenal, David Raya, o el exjugador del FC Barcelona Jordi Alba entre sus alumnos más destacados.

3. CD Eldense

CD Eldense v SD Eibar - LaLiga Hypermotion 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Puede que Cornellà haya sido la primera adquisición de Messi, pero el CD Eldense es el hijo predilecto del argentino.



El club español anunció a principios de septiembre que Messi se convertía en el nuevo propietario, y Balagué escribe que el club de la segunda división española "liderará la operación futbolística de Messi".



"La llegada de una de las figuras más importantes de la historia del deporte como propietario del CD Eldense marca el inicio de un proyecto a largo plazo destinado a promover el desarrollo deportivo, institucional y social del club", escribió el Eldense tras hacerse oficial la llegada de Messi.



El argentino sigue muy de cerca lo que ocurre en Alicante y ha delegado en un grupo de su confianza para que dirijan el club hasta que él pueda dedicar más tiempo al proyecto. Una de las primeras decisiones fue contratar al exentrenador del Villarreal, Javi Calleja, para que les ayude a lograr la permanencia, siendo la supervivencia la clave para la nueva propiedad.

4. Inter Miami

Red Bull New York v Inter Miami CF | Caean Couto/GettyImages

Puede que Messi nunca vuelva a vestir los colores de la Albiceleste, pero aún no ha puesto fin a su carrera como jugador. Su contrato con el Inter Miami no vence hasta 2028 y, siempre que su rendimiento no baje drásticamente en los próximos años, el argentino tiene posibilidades de prolongar su estancia con los Herons.



Actualmente Messi es el jugador mejor pagado de la Major League Soccer (MLS), ya que percibe más de 28 millones de dólares en concepto de remuneración garantizada por parte de la liga para la temporada 2026 y hasta 60 millones más del propio club. Aun así, la apuesta del Inter Miami por Messi sin duda ha dado sus frutos, tanto desde el punto de vista deportivo como comercial.



Y sus vínculos con la franquicia no terminarán cuando se retire. Su contrato con el Miami incluye una opción para convertirse en accionista minoritario una vez que cuelgue las botas, aunque no está claro cuál será el porcentaje de su participación.

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