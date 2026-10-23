Los dos equipos que están en cabeza por hacerse con Endrick en el mercado de enero

Endrick no está encontrando su sitio en el Real Madrid y eso podría traducirse en una salida del delantero, incluso en el próximo mercado de invierno. A pesar de que el sueño del delantero es jugar y triunfar en el conjunto blanco, lo cierto es que apenas está teniendo oportunidades en lo que llevamos de temporada.

Su poca actividad en el conjunto blanco está despertando el interés de clubes que estarían dispuestos a hacerse con los servicios del brasileño. Dos de los interesados serían la Roma y el Milán, según ha informado Matteo Moreto en Radio Marca.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

"Aunque Mourinho ya ha dicho que se va a quedar, sigue vigente sobre la mesa que Endrick salga de cara a enero. En Italia Roma y Milán le quieren. Sobre todo, la Roma, es una posibilidad real”, señaló.

Falta de oportunidades en el Real Madrid

Endrick ya salió en calidad de cedido al Olympique de Lyon en la segunda mitad de la temporada pasada. En Francia pudo disfrutar de los minutos que no tenía en el Real Madrid y tuvo un gran rendimiento disputando 21 partidos en los que anotó ocho goles y repartió otras ocho asistencias.

El delantero regresó al Madrid en junio y apostó por quedarse, sin embargo, hasta ahora todo ha ido cuesta arriba. Endrick estuvo lesionado las primeras jornadas y además el Madrid fichó en el mercado de verano a Carlos Espí. El delantero español ha jugado ocho partidos en los que ha anotado tres goles, algunos de ellos decisivos, mientras que el brasileño lleva un gol y una asistencia en cuatro partidos.

Real Madrid v RB Leipzig - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Veremos si a partir de ahora Mourinho confía más en él y le va dando más minutos, aunque la competencia por ser el segundo delantero por detrás de Mbappé está siendo voraz. No obstante, el técnico portugués ha utilizado a Endrick en banda derecha, otra zona del campo donde tiene varias piezas disponibles.

Así pues, la idea de que Endrick cambie de aires en el mercado de invierno si no mejora su situación en el Madrid, va tomando fuerza.

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