Los dos futbolistas mexicanos sobre la mesa del Valencia para fichar en el invierno

El mercado de verano fue duro para los mexicanos que están o buscaban dar el salto de calidad a Europa. Sin duda alguna, dos de los más afectados fueron Edson Álvarez y Erik Lira, ambos curiosamente manejados por la misma agencia de representación.

En el caso del jugador de Cruz Azul, su salida al Mónaco se frustró en el día final de mercado por temas ajenos a Lira y la escuadra celeste. Sobre Edson, en su intento de fuga de la segunda división de Inglaterra, no consiguió sitio fuera del West Ham United, motivo por el cual, se mantiene apartado del club hasta nuevo aviso.

¿RUMBO A ESPAÑA?🚨



La agencia que representa a Edson Álvarez y a Erik Lira se reunió con Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia. pic.twitter.com/KEg2ww3BOb — FOX (@somos_FOX) October 14, 2026

Ahora, ambos contenciones están a la caza de un nuevo hogar dentro de Europa y los dos han sido colados sobre la mesa del Valencia. La tarde del miércoles, el agente de los mexicanos fue captado ingresando a las instalaciones del club naranjero con el fin de negociar un posible traspaso de alguno u ambos futbolistas.

La cita se dio directamente con Braulio Vázquez, Director Deportivo del Valencia. La misma duró algunos minutos y por ahora no se ha relevado si las dos partes avanzaron en algún posible traspaso en el corto plazo de cara a enero de 2027.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Uno de los factores que juega en favor de los dos mexicanos en la reciente llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica del Valencia. La presencia del entrenador en el banquillo naranjero abre la puerta a que dos de sus recientes seleccionados para la Copa del Mundo le puedan acompañar en una nueva aventura dentro de LaLiga.

En todo caso, nada está ni de cerca avanzando. Todo se encuentra en una etapa inicial de sondeos directos. Una vez que el club valora necesidades deportivas y posibilidades financieras, entonces bien podrían avanzar por alguno o incluso, los dos jugadores, situación que se verá en los meses entrantes.