Los equipos que han sido tricampeones de la Champions League: el PSG quiere unirse a la lista

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más prestigioso del fútbol mundial y conquistarla representa uno de los mayores logros deportivos. Sin embargo, existe una hazaña reservada para muy pocos: levantar el trofeo durante tres temporadas consecutivas. Hasta ahora, solamente tres instituciones han conseguido semejante distinción histórica.

El PSG quiere incorporarse a este exclusivo grupo de campeones. El conjunto francés, actual bicampeón de Europa, tiene como gran objetivo conquistar su tercera Champions League consecutiva. De consguirlo, escribiría una página dorada en su historia y se uniría a una lista integrada únicamente por clubes legendarios.

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Justin Setterfield/GettyImages

El Real Madrid fue el primero en establecer semejante dominio continental. Entre 1956 y 1960, el conjunto español conquistó cinco Copas de Europa consecutivas, una marca que permanece intacta. Aquella generación, encabezada por Alfredo Di Stéfano y Francisco Gento, construyó los cimientos de la grandeza internacional del equipo merengue.

Posteriormente apareció el Ajax de Ámsterdam, protagonista de una de las épocas más brillantes del fútbol europeo. El conjunto neerlandés conquistó tres títulos consecutivos en las temporadas 1970-71, 1971-72 y 1972-73. Johan Cruyff fue su principal referente dentro de un equipo que revolucionó el fútbol mediante su propuesta colectiva.

Football: Testimonial - Ajax v Bayern Munich | Mark Leech/Offside/GettyImages

El Bayern Múnich tomó el relevo inmediatamente después. El gigante alemán conquistó la Copa de Europa en las temporadas 1973-74, 1974-75 y 1975-76, consolidando una generación extraordinaria. Franz Beckenbauer y Gerd Müller encabezaron aquella plantilla histórica que convirtió al conjunto bávaro en una de las principales potencias del continente europeo.

Décadas después, el Real Madrid volvió a conseguirlo bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane. Los españoles conquistaron las ediciones 2015-16, 2016-17 y 2017-18, convirtiéndose en el primer equipo capaz de ganar tres Champions League consecutivas desde la transformación del torneo en 1992. Cristiano Ronaldo fue una figura fundamental.

Ahora, el París Saint-Germain pretende seguir los pasos de estos gigantes europeos. Aunque son cuatro las rachas históricas de al menos tres títulos consecutivos, solamente tres clubes han conseguido semejante hazaña. El conjunto parisino tiene ante sí una oportunidad extraordinaria de consolidar su propia dinastía en el fútbol continental.

Los únicos tricampeones de Europa de la historia

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Lars Baron/GettyImages

Clubes tricampeones de Europa Años Real Madrid 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 y 1959/60 Ajax 1970/71, 1971/72 y 1972/73 Bayern Múnich 1973/74, 1974/75 y 1975/76 Real Madrid 2015/16, 2016/17 y 2017/18

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