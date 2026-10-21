Los equipos que han sido tricampeones de la Champions League: el PSG quiere unirse a la lista
La UEFA Champions League es el torneo de clubes más prestigioso del fútbol mundial y conquistarla representa uno de los mayores logros deportivos. Sin embargo, existe una hazaña reservada para muy pocos: levantar el trofeo durante tres temporadas consecutivas. Hasta ahora, solamente tres instituciones han conseguido semejante distinción histórica.
El PSG quiere incorporarse a este exclusivo grupo de campeones. El conjunto francés, actual bicampeón de Europa, tiene como gran objetivo conquistar su tercera Champions League consecutiva. De consguirlo, escribiría una página dorada en su historia y se uniría a una lista integrada únicamente por clubes legendarios.
El Real Madrid fue el primero en establecer semejante dominio continental. Entre 1956 y 1960, el conjunto español conquistó cinco Copas de Europa consecutivas, una marca que permanece intacta. Aquella generación, encabezada por Alfredo Di Stéfano y Francisco Gento, construyó los cimientos de la grandeza internacional del equipo merengue.
Posteriormente apareció el Ajax de Ámsterdam, protagonista de una de las épocas más brillantes del fútbol europeo. El conjunto neerlandés conquistó tres títulos consecutivos en las temporadas 1970-71, 1971-72 y 1972-73. Johan Cruyff fue su principal referente dentro de un equipo que revolucionó el fútbol mediante su propuesta colectiva.
El Bayern Múnich tomó el relevo inmediatamente después. El gigante alemán conquistó la Copa de Europa en las temporadas 1973-74, 1974-75 y 1975-76, consolidando una generación extraordinaria. Franz Beckenbauer y Gerd Müller encabezaron aquella plantilla histórica que convirtió al conjunto bávaro en una de las principales potencias del continente europeo.
Décadas después, el Real Madrid volvió a conseguirlo bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane. Los españoles conquistaron las ediciones 2015-16, 2016-17 y 2017-18, convirtiéndose en el primer equipo capaz de ganar tres Champions League consecutivas desde la transformación del torneo en 1992. Cristiano Ronaldo fue una figura fundamental.
Ahora, el París Saint-Germain pretende seguir los pasos de estos gigantes europeos. Aunque son cuatro las rachas históricas de al menos tres títulos consecutivos, solamente tres clubes han conseguido semejante hazaña. El conjunto parisino tiene ante sí una oportunidad extraordinaria de consolidar su propia dinastía en el fútbol continental.
Los únicos tricampeones de Europa de la historia
Clubes tricampeones de Europa
Años
Real Madrid
1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 y 1959/60
Ajax
1970/71, 1971/72 y 1972/73
Bayern Múnich
1973/74, 1974/75 y 1975/76
Real Madrid
2015/16, 2016/17 y 2017/18
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.